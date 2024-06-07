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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi devlerin arasında!

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#Galatasaray#Icardi#Süper Lig
Galatasarayın golcüsü Mauro Icardi devlerin arasında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 07:00

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gole katkı sıralamasında Avrupa altıncısı oldu.

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Trendyol Süper Lig’de sezonu gol kralı olarak tamamlayan tüm kulvarlarda 32 gol, 11 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi, Avrupa’da en çok gol katkısı sağlayan futbolcular arasına girdi.

Arjantinli forvet toplam 43 gole katkı sağlayarak Avrupa’da bu istastistikte 6. basamakta yer aldı.

Sporting Lizbon’dan Viktor Gyokeres’in 43 gol, 15 asistle zirvede yer aldığı listede Bayern Münihli Harry Kane 44 gol, 12 asistle ikinci sırada. Kylian Mbappe ağları 44 kez sarsarken, 10 da asist yaptı ve üçüncü oldu.

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#Galatasaray#Icardi#Süper Lig

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