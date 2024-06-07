Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi devlerin arasında!

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Trendyol Süper Lig’de sezonu gol kralı olarak tamamlayan tüm kulvarlarda 32 gol, 11 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi, Avrupa’da en çok gol katkısı sağlayan futbolcular arasına girdi.

Arjantinli forvet toplam 43 gole katkı sağlayarak Avrupa’da bu istastistikte 6. basamakta yer aldı.

Sporting Lizbon’dan Viktor Gyokeres’in 43 gol, 15 asistle zirvede yer aldığı listede Bayern Münihli Harry Kane 44 gol, 12 asistle ikinci sırada. Kylian Mbappe ağları 44 kez sarsarken, 10 da asist yaptı ve üçüncü oldu.