Galatasaray'ın golcüsü Icardi için flaş transfer iddiası: 15 milyon dolar bonservisle ülkesine dönecek

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2022/23 sezonunda PSG'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen, daha sonra bonservisiyle Sarı-kırmızılı takıma transfer olan Mauro Icardi, geride kalan iki sezonda kazanılan şampiyonlukların mimarı olmuştu.

Bu sezona durgun başlayan, daha sonra sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan Icardi, milli arayı ülkesi Arjantin'de ailesiyle birlikte geçirdi.

Kısa süre içerisinde İstanbul'a dönecek olan yıldız golcü, Galatasaray'ın Antalyaspor maçı hazırlıklarına dahil olacak.

ARJANTİN'DEN FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Icardi için Arjantin basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantinli gazeteci Renzo Pantich'in haberine göre River Plate, Icardi için harekete geçti.

Haberde Icardi'nin Galatasaray'daki son sezonunu yaşadığı, sezon sonunda River Plate'e transfer olabileceği iddia edildi. River Plate'in bu transfer için 15 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı belirtildi.

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River Plate'de teknik direktör Marcelo Gallardo'nun da 31 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediği ifade edildi.

ICARDI'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da üçüncü sezonuna başlayan Icardi, Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 83 maçta 58 gol atıp 22 asist yaptı. Arjantinli golcu bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkıp 3 gol ve 2 asistle oynadı.