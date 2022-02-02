Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'ten flaş açıklamalar! 'Söz konusu olamaz'

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Bafetimbi Gomis, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
İşte Bafetimbi Gomis'in sözleri;
Çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamak için geldim, bu sene olamayacağımızı biliyorum ama Galatasaray'ın bir alt lige düşmesi de söz konusu olamaz. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak için geldim.
HENÜZ HAZIR DEĞİLİM
Çok yolculuk yaptım, Alanyaspor maçı için henüz hazır değilim. Sonraki maçta Kayserispor'a karşı sahada olacağımı umuyorum.
PARA İÇİN OYNAMAM
Ben, Galatasaray'da para için oynamam. Buraya başarılı olmak için geldim