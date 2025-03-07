Galatasaray'ın golcüsü Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello'dan Türkiye itirafı!

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Galatasaray forması giyen Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello, İspanya basınına açıklamalar yaptı.

İşte Alice Campello'nun sözleri;

30 yaşındayım ve geriye dönüp baktığımda dört çocuğum var. Çok genç yaşta evlendim ve birçok ülke değiştirdim. 30 yıl içinde çok şey yaşadım.

ÇOK ŞAŞIRDIM

Önemli olan birlikte olmamız. Şu anda İstanbul'dayız ve her şey çok iyi gidiyor. Türkiye'deki insanların çok sıcakkanlı olmasına şaşırdım.

İSPANYA'DAKİ İLGİ HAKKINDA

Çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Hayatım boyunca burada yaşamak istiyorum, burayı çok seviyorum. Bana davranış şeklinizi seviyorum.