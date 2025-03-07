×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın golcüsü Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello'dan Türkiye itirafı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Morata#Türkiye
Galatasarayın golcüsü Alvaro Moratanın eşi Alice Campellodan Türkiye itirafı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 18:50

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello, İstanbul için övgü dolu açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello, İspanya basınına açıklamalar yaptı.

İşte Alice Campello'nun sözleri;

 30 yaşındayım ve geriye dönüp baktığımda dört çocuğum var. Çok genç yaşta evlendim ve birçok ülke değiştirdim. 30 yıl içinde çok şey yaşadım.

Gözden Kaçmasınİspanyol gazeteci, Arda Güleri bekleyen büyük tehlikeyi açıkladıİspanyol gazeteci, Arda Güler'i bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı!Haberi görüntüle

ÇOK ŞAŞIRDIM

Önemli olan birlikte olmamız. Şu anda İstanbul'dayız ve her şey çok iyi gidiyor. Türkiye'deki insanların çok sıcakkanlı olmasına şaşırdım.

Galatasarayın golcüsü Alvaro Moratanın eşi Alice Campellodan Türkiye itirafı

İSPANYA'DAKİ İLGİ HAKKINDA

Çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Hayatım boyunca burada yaşamak istiyorum, burayı çok seviyorum. Bana davranış şeklinizi seviyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Morata#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!