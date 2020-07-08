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GeriFutbol Galatasaray'ın golcüsü Adem Büyük'ten flaş sözler: 'Taraftara borcumuz var'
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Haber Giriş: 08.07.2020 - 23:23,Son Güncelleme:

Galatasaray'ın golcüsü Adem Büyük'ten flaş sözler: 'Taraftara borcumuz var'

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Galatasaray'ın golcüsü Adem Büyük'ten flaş sözler: 'Taraftara borcumuz var'
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Galatasaray'ın golcüsü Adem Büyük, Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Adem Büyük maç sonunda açıklamalar yaptı.

CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ

Mücadeleyi değerlendiren Adem, "Üzgünüz. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. İlk yarıda üstün olan taraf bizdik, pozisyonlara giren de bizdik. 2. yarıda da çok pozisyon bulduk, değerlendiremedik." dedi.

ONLARA BORCUMUZ VAR

Adem Büyük sözlerini, "Kalan 3 maçı en azından taraftarlarımız için kazanmamız gerekiyor, onlara borcumuz var" ifadeleriyle tamamladı.

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