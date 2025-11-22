Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçına 3 kozu var! Yunus Akgün ve Osimhen Fenerbahçe'ye

Haberin Devamı

Ligdeki son iki maçında gol atamadan önce Trabzonspor’la berabere kalan, ardından Kocaelispor’a yenilen Galatasaray, bu süreçte 5 puan kaybetti.

Sarı-Kırmızılılar, Milli ara sonrası Gençlerbirliği karşısında hem kaybı telafi etmeyi hem de Fenerbahçe’nin kapattığı puan farkına yeniden karşılık vermeyi hedefliyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak Galatasaray’ın tek hedefi ise mutlak 3 puan.

HEDEF KÖTÜ GİDİŞE 'DUR' DEMEK

Trabzonspor beraberliği ve Kocaelispor mağlubiyetiyle son iki lig maçında gol dahi atamadan toplam 5 puan yitiren Galatasaray, Milli aradan sonra Gençlerbirliği karşısında bu kaybı telafi etmeye hazırlanıyor.

Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin farkı azaltmasıyla yeniden motive olan Sarı-Kırmızılı ekip, seyircisi önünde sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

ALMANYA'DA KENDİNE GELDİ

Elindeki çatlağa rağmen Barış Alper Yılmaz, santrfor pozisyonunda ilk aday konumunda. Taktik provalarda da bu yönde hazırlıklar yapıldı. Türk Milli Takımı’yla İspanya’ya karşı mükemmel bir performans ortaya koyan Barış, bu kez de Cim Bom’un gol yükünü sırtlanmaya çalışacak.

Diğer taraftan Almanya formasıyla çıktığı 2 maçta da hem goller atan hem de asistler yaparak toparlanan Leroy Sane, Aslan’ın bugünkü en önemli kozlarından biri olacak.

ABDÜLKERİM DE HAZIR

Milli Takım’dan sakat dönen bir başka isim Abdülkerim Bardakcı da idmanlarda yer aldı. Tecrübeli savunmacının bugün ilk 11’de oynaması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan İlkay Gündoğan da taktik provalarda 11’de görev aldı. Okan Buruk’un orta sahada Torreira, Lemina ve İlkay üçlüsünü kullanacağı tahmin ediliyor.

YUNUS VE OSIMHEN'DE HEDEF FENERBAHÇE MAÇI

Cim Bom’da ayrıca Kaan ve Berkan’ın sakatlıkları bulunuyor. Eren ve Metehan ise bahis soruşturmasında PFDK’dan hak mahrumiyeti aldı. Kasık fıtığından ameliyat olan Yunus ile Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönen Osimhen’in hedefi ise bir sonraki lig maçında Fenerbahçe’ye karşı sahada olabilmek.