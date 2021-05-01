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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu! 4 eksik...

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Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu! 4 eksik...

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 39. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Fatih Öztürk, Etebo, Luyindama ve Ozornwafor Ankara kafilesinde yer almadı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Christian Luyindama ile Valentine Ozornwafor, Gençlerbirliği maçının kamp kadrosunda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Emre Taşdemir, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.

Galatasarayın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu 4 eksik...

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