Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Konuk Gençlerbirliği'nin gollerini 22. dakikada M'Baye Niang ve 77. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri ise 55. dakikada Mauro Icardi, 57. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 66. dakikada İlkay Gündoğan attı.

Gençlerbirliği'nde Thalisson 60 dakikada, Galatasaray'da ise Roland Sallai 90+4. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 32'ye yükseltti ve gelecek hafta Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi maça lider çıkmayı garantiledi. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Banu Yelkovan, Sarı-kırmızılıların dün akşam sergilediği futbolu bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

UĞUR MELEKE: YERDEN ORTA FESTİVALİ!

Gençlerbirliği ligin topla en az oynayan, en fiziksel, en mücadeleci, en temaslı takımlarından biri. Alkaralar’ı bu stratejilerinden dolayı da suçlayamayız, kadro kalitelerinin elverdiği oyun bu. Milli maç arası öncesi Başakşehir karşısında özellikle ikinci yarıda bir savunma dersi vermişlerdi. Başakşehir 45 dakika boyunca topa yüzde 80 sahip olmuş ancak çok az net fırsatla bitirmişti müsabakayı. Dün Galatasaray karşısına da adeta Başakşehir maçının devamı gibi çıktılar. Dün Seyrantepe’de ilk 45’te Gençlerbirliği “4+5” ikili sıkı bir hatla karşıladı Galatasaray’ı. Merkezden neredeyse hiç fırsat vermedi. Ancak Galatasaray iki kanattan da yerden ortalarla pozisyonlar yarattı Ankara ekibinin kalesinde. İlk devrede hem Lemina, hem de Singo’yu sakatlığa kurban vermelerine, isteksiz Yusuf Demir’le adeta 10 kişi oynamalarına rağmen 18 şut attılar. Rakip ceza alanında 31 kez topla buluştular. İki kez direğe takıldılar.

Galatasaray’ın hava toplarında usta olan Gençlerbirliği savunmasına karşı yerden kanat ortalarıyla oynaması doğru tercihti. İcardi oyuna girdikten sonra bu doğru tercihten ürün de almayı başardılar. 1-0’dan 3-1’e getirdiler skoru. Bu bölümün yıldızları oyuna girdikten sonra ceza alanına anlam katan İcardi ve sol koridoru çok etkili kullanan Barış Alper Yılmaz’dı.

Haberin Devamı

UNION MAÇI DERSLERİ

Galatasaray, sadece 3 gün sonra kritik bir USG sınavı verecek Şampiyonlar Ligi’nde. Bu sınav öncesi Gençlerbirliği müsabakasından çıkarılacak bazı dersler olduğunu söyleyebiliriz:

1-) Okan Buruk dün Jakobs’un çok büyük bir probleminin olmadığını ama onu Union maçına saklamayı uygun bulduğunu açıkladı. Salı akşamı Jakobs’un sahada olacak olması önemli G.Saray için.

2-) Sakatlıktan dönen İlkay’ın dün 45 dakika dahi olsa sahaya ne kadar etki ettiği ortada. Sarı kırmızılılar özellikle işler kötü gittiğinde onun soğukkanlılığına ihtiyaç duyuyorlar.

3-) Barış'ı artık belki de bir santrfor alternatifi olarak değil, sol açık oyuncusu olarak görmek daha doğru. Dün sol koridora geçtikten sonra değiştirdi maçın hikayesini.

Haberin Devamı

BANU YELKOVAN: ICARDI VE İLKAY GİRİNCE KAZANDI!

İlk yarı biterken herkesin aklında tek soru vardı: Okan Buruk ikinci yarı ne yapacak? Milli maç aralarının zorluğuna; kalede Günay, solda Kazımcan zorunluluğu ve Singo-Lemina sakatlıkları eklenince, Barış Alper’in arı gibi çalışması da Gençlerbirliği’nin 22’de Ndiaye ile bulduğu gole engel olamadı. “İcardi olsa atardı” dedirten pozisyonların ardından Arjantinli yıldız oyuna girdiğinde dakikalar 40’tı. Ancak eşitlik için ikinci yarının ilk 10 dakikasının geçmesi, Gençlerbirliği’nin atak üzerine atak tazelemesi, maça girip çıkan Yusuf Demir’in yerini alan İlkay’ın bunca eksik ve değişiklik sonrası takıma rot-balans ayarını yapması gerekecekti.

Haberin Devamı

İcardi’nin eşitliği sağlayan ilk golünden sadece iki dakika sonra al-da-at asistinde Barış Alper çok hak ettiği golü budu ve gösterdiği çabaya eşdeğer bir coşkuyla kutladı.

G.SARAY’I İYİ ÇALIŞMIŞLAR

Üçüncü gol Gençlerbirliği’nin 10 kişi kalmasından beş dakika sonra, İlkay’ın ‘Cityvari’ vuruşuyla geldi. Galatasaray 250 dakikada tek gol atamamıştı, 21 dakikaya üç gol sığdırdı

Volkan Demirel yönetiminde Galatasaray’ı iyi çalışmış Gençlerbirliği 10 kişi kaldıktan sonra bile maçı bırakmadı, farkı teke indiren golü 77.dakikada Metehan’la buldu. Tek fark son düdüğe kadar Demokles’in Kılıcı gibi Galatasaray’ın tepesinde sallandı, özellikle Sallai kırmızı kartla oyun dışı kaldıktan sonra.

Haberin Devamı

BU SEZON RAHAT MAÇ YOK

Galatasaray, olası bir puan kaybında gündeme gelecek pek çok başlığın öngösterimini devre arasında yapılan yorumlarda bile gördü ve bu sezon rahat maç olmadığını, derbi maçı öncesi bir kez daha hatırlamış oldu.