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Galatasaray'ın genç yıldızına Avrupa'dan 2 talip birden!

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#Transfer#Galatasaray#Eyüp Aydın
Galatasarayın genç yıldızına Avrupadan 2 talip birden
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 17:45

Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'a İtalya'dan Sassuolo ve Almanya'dan Augsburg talip oldu.

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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer hareketliliği her geçen gün artıyor. Sarı-kırmızılı takımın genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'a Avrupa'dan iki takım talip oldu.

CalcioMercatoIT'de yer alan habere göre; Galatasaray'da şans bulmakta zorlanan Eyüp Aydın için İtalya Serie A'ya yükselen Sassuolo ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'dan kısa süre içinde sarı-kırmızılı kulübe teklif yapılacak.

Galatasarayın genç yıldızına Avrupadan 2 talip birden

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmesi kalan 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu bu sezon sarı-kırmızılı formayla ligde yalnızca 1 maçta 1 dakika şans bulurken, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 91 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

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#Transfer#Galatasaray#Eyüp Aydın

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