Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir'e Süper Lig'den sürpriz talip!

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Spor Toto Süper Lig'in ilk devresine lider durumda bitiren Galatasaray'da bir yandan ihtiyaç olan bölgelere takviye için çalışmalar sürerken bir yandan da oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor.

Sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien takımından bonservisiyle birlikte transfer edilen Yusuf Demir fazla forma şansı bulamazken Süper Lig'den talip çıktı.

Süper Lig'in ilk yarısını son sırada tamamlayan Ümraniyespor takımı güçlendirme çalışmalarına devam ederken sürpriz bir hamlede bulundu.

Ümraniyespor, Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı 19 yaşındaki oyuncu Yusuf Demir'e talip oldu.

KİRALIK OLARAK İSTEDİLER

Ajansspor'un haberine göre, Ümraniyespor, Galatasaray'a Yusuf Demir'i kiralamak için resmi teklif yaptı. Ümraniyesporlu yetkililer, teknik direktör Okan Buruk ve Yusuf Demir'in kararını bekliyor.

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ÜÇÜNCÜ TAKIMA TRANSFER OLMASINDA ENGEL YOK

Bu sezon Rapid Wien ve Galatasaray'da oynayan Demir'in 3. takım olarak yurt içine transferi TFF talimatına uygun.

YABANCI STATÜSÜNDE OYNUYOR

Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda 4 kez forma giydiği için talimatlara göre Türkiye'de yabancı oyuncu statüsünde sayılıyor. Dryers Mertens ve Juan Mata gibi dünya yıldızlarının arkasında kalan oyuncu Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.

OYNAMA GARANTİSİYLE KİRALIK GİTMEYE OLUMLU BAKIYOR

Yusuf Demir, Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmede oynama garantisi verilmesi halinde bu sezon kiralık olarak gitmeye sıcak baktığını açıkladı. Ancak Yusuf Demir'in hangi takımı tercih edeceği bilinmiyor.

YUSUF DEMİR'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki sağ kanat Yusuf Demir; sarı-kırmızılı formayla 6 maçta görev aldı, skora katkı sağlayamadı.