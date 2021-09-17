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Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Premier Lig'in takibinde

#Galatasaray#Premier Lig#Keremaktürkoğlu
Galatasarayın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Premier Ligin takibinde

Galatasaray performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Lazio maçına 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu İngiliz kulüplerinin radarına girdi. İstanbul'a gelen Premier Lig ekiplerinin scoutları 22 yaşındaki oyuncuyu Lazio maçında Türk Telekom Stadı'nda canlı izledi.

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Kerem Aktüroğlu İngiliz devlerini peşine taktı. Son dönemin parlayan yıldızı için bazı Premier Lig ekipleri Lazio maçını izlemek için İstanbul'a geldi.

Daha önce bir çok kulübün radarına giren 22 yaşındaki kanat oyuncusunun canlı performansını görmek isteyen scoutlar Lazio maçı için Türk Telekom Stadı'ndaydı.

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Yakından takip edecekler!

Fanatik'in haberine göre; Türk Telekom Stadı'na gelen scoutların, Kerem Aktürkoğlu'nun önümüzdeki dönemde forma giyeceği UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarında da takip edecekleri öğrenildi.

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11 maçta 3 gol, 3 asist

Geçen sezon Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu yükselen performansyıla A Milli Takım 'a kadar yükselmişti.

Bu sene Marcao ile yaşadığı olayla bir kez daha gündem olan genç kanat oyuncusu Sarı-Kırmızılı formayla 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

 

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#Galatasaray#Premier Lig#Keremaktürkoğlu