Galatasaray'ın genç futbolcusu Eyüp Aydın'dan 'şarkı' açıklaması: 'Bir karışıklık yaşandı'

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konya deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup etti ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta düzenlenen organizasyonla büyük zafer taraftarının önünde kutladı.

Galatasaraylı futbolcular, seçtikleri şarkılarla birlikte podyumda yürüdü ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Gözden Kaçmasın Galatasaray’ın 102 puanla kazandığı şampiyonluk tüm dünyanın dilinde Haberi Görüntüle

Genç isim Eyüp Aydın da Müslüm Gürses'in Küskünüm şarkısıyla sahneye çıktı. Aydın, Instagram'dan yaptığı paylaşımla şarkı seçiminde yanlışlık yaşandığını açıkladı.

"YANLIŞ ŞARKI ÇALINDI"

Aydın'ın paylaşımında, "Büyük Galatasaray camiasına; Kupa töreninde yaşanan bir karışıklık hakkında sizlere açıklama yapmak istiyorum. Törene çıkarken benim seçtiğim şarkı olan Müslüm Gürses'ten 'Seni yazdım' yerine yanlışlıkla 'Küskünüm' şarkısı çalındı. Bu durumun tamamen bir hata sonucu gerçekleştiğini ve kesinlikle benim isteğim doğrultusunda olmadığını belirtmek isterim. Bu yanlış anlaşılma nedeniyle herhangi birine veya Büyük Galatasaray camiasına karşı bir serzenişte bulunduğum düşünülmüş olabilir. Ancak böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yanlış anlaşılmaya neden olduysa bu karışıklık için hepinizden özür dilerim. Anlayışınız için teşekkür ederim." ifadeleri yer aldı.

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