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Galatasaray'ın genç futbolcusu Eyüp Aydın'dan 'şarkı' açıklaması: 'Bir karışıklık yaşandı'

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#GALATASARAY#Eyüp Aydın#Şampiyonluk
Galatasarayın genç futbolcusu Eyüp Aydından şarkı açıklaması: Bir karışıklık yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 09:57

Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihinde 24. kez şampiyon olan Galatasaray, büyük zaferini Rams Park'ta düzenlenen organizasyonla kutladı. Seçtikleri şarkılarla sahneye çıkan futbolcular arasında yer alan Eyüp Aydın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konya deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup etti ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta düzenlenen organizasyonla büyük zafer taraftarının önünde kutladı.

Galatasaraylı futbolcular, seçtikleri şarkılarla birlikte podyumda yürüdü ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

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Genç isim Eyüp Aydın da Müslüm Gürses'in Küskünüm şarkısıyla sahneye çıktı. Aydın, Instagram'dan yaptığı paylaşımla şarkı seçiminde yanlışlık yaşandığını açıkladı.

"YANLIŞ ŞARKI ÇALINDI"

Aydın'ın paylaşımında, "Büyük Galatasaray camiasına; Kupa töreninde yaşanan bir karışıklık hakkında sizlere açıklama yapmak istiyorum. Törene çıkarken benim seçtiğim şarkı olan Müslüm Gürses'ten 'Seni yazdım' yerine yanlışlıkla 'Küskünüm' şarkısı çalındı. Bu durumun tamamen bir hata sonucu gerçekleştiğini ve kesinlikle benim isteğim doğrultusunda olmadığını belirtmek isterim. Bu yanlış anlaşılma nedeniyle herhangi birine veya Büyük Galatasaray camiasına karşı bir serzenişte bulunduğum düşünülmüş olabilir. Ancak böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yanlış anlaşılmaya neden olduysa bu karışıklık için hepinizden özür dilerim. Anlayışınız için teşekkür ederim." ifadeleri yer aldı.

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Galatasarayın genç futbolcusu Eyüp Aydından şarkı açıklaması: Bir karışıklık yaşandı

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#GALATASARAY#Eyüp Aydın#Şampiyonluk

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