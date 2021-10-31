Galatasaray'ın Gaziantep karşısındaki en büyük kozu gençler

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Ligde 3 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş derbisinde sona eren Galatasaray bugün seyircisi önünde Gaziantep FK’yı devirerek hem yara sarmak hem de zirve ile aradaki puan farkını azaltmak istiyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in bugün orta sahada Berkan, Cicaldau ve Morutan’ı görevlendirip kanatlarda kerem ve Barış alper ile maça başlaması bekleniyor.

ARDA-SACHA BOEY YOK

Forvette derbide olduğu gibi yine diagne’nin oynayacağı öğrenilirken sarı kırmızılılarda tedavileri süren Sacha Boey ve Arda kadroda yer alamayacak.

GALATASARAY CEPHESi

5- Gaziantep FK’ya rakip olduğu 5 resmi maçta yenilgi almayan Galatasaray 3 galibiyet, 2 beraberlik aldığı bu seride 2 ve üstü gol attı.

7- Bu sezon sezonunda öne geçtiği maçlarda 7 puan kaybeden Galatasaray 2020-21’in tamamında bu şekilde 8 puan bırakmıştı.

1- G.Saray’da 3 gol, 1 asistle takımın en çok skora katkı veren ismi olan Cicaldau iç sahada sadece 1 kez asistle tabelayı değiştirebildi.

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GAZiANTEP CEPHESi

0- Galatasaray’a konuk olduğu 4 lig maçında galibiyet alamayan erol Bulut, bu karşılaşmaların hiçbirinde gol sevinci yaşayamadı.

2- Galatasaray’a rakip olduğu son 2 Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK, en üst ligde hiçbir rakibinden üst üste 3 yenilgi almadı.

4- Bu sezon deplasmanda 5 Süper Lig maçının 4’ünü kaybeden Gaziantep 1 kez berabere kalırken mağlubiyetlerin tamamında 2 ve üzeri gol yedi.