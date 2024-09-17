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Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi mağlup ettiği maçta orta sahadan muazzam gol! Fernando Muslera'yı fena avladı

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#Galatasaray#Gaziantep Fk#Süper Lig
Galatasarayın Gaziantep FKyi mağlup ettiği maçta orta sahadan muazzam gol Fernando Muslerayı fena avladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 22:24

Gaziantep FK'nın orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri karşılaşmada harika bir gole imza attı.

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Gaziantep FK'nin 29 yaşındaki oyuncusu Furkan Soyalp, Galatasaray maçında orta sahadan attığı golle geceye damga vurdu.

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta oynanması planlanan Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesi sarı-kırmızılıların Young Boys karşılaşması sebebiyle ertelenmişti.

Rams Park'ta oynanan erteleme maçını Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.

Müsabakada Gaziantep FK'nin tek golünü kaydeden Furkan Soyalp, jeneriklik bir gole imza attı.

Lucas Torreira'nın top kaybından Muslera'yı önde yakayan Furkan, orta sahadan yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı.

 

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#Galatasaray#Gaziantep Fk#Süper Lig

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