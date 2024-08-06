Galatasaray'ın Gabriel Sara transferi sonrası Almanya'dan tepki! Köhn'ün eski kulübü...

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Galatasaray'ın Norwich City'den Gabriel Sara'yı kadrosuna katmasının yankıları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 18 milyon Euro bonservis ödeyeceğini duyurdu.

Gabriel Sara, 17 milyon Euro'ya transfer edilen Mario Jardel'i geride bırakarak Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

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ALMANYA'DAN TEPKİ

Bu açıklamadan birkaç gün sonra Alman ekibi Hannover cephesinden tepki geldi.

Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın Gabriel Sara için 18 milyon euro'luk anlaşma yapması Hannover kulübünü şaşırttı ve kızdırdı.

'BUNUN ÖNLENMESİ GEREK'

Hannover Sportif Direktörü Marcus Mann, Alman basınına yaptığı açıklamada, "İnsan böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyor. Uzun vadede bunun önlenmesi gerek." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın Derrick Köhn transferinde Hannover'e 2.5 milyon euro'luk borcu bulunduğu belirtildi.

Ayrıca Alman ekibi Derrick Köhn'ün geciken ödemeleri nedeniyle Galatasaray'a dava açmıştı.