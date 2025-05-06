Galatasaray'ın Gabriel Brazao teklifi belli oldu!

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Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile yolların ayrılması bekleniyor.

Ülkesine döneceği iddia edilen 38 yaşındaki Uruguaylı eldivenin yerine kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz hafta Gabriel Brazao ismi gündeme gelmişti.

Sarı-kırmızılıların Ocak ayından bu yana takip ettiği 24 yaşındaki file bekçisi için menajeriyle temas kurduğu ve kısa süre içinde resmi teklifin yapılacağı bilgisinin kendileriyle paylaşıldığı belirtildi.

YAPILACAK TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Santos'a yakınlığıyla bilinen SantistasNET'in haberine göre; Galatasaray, Gabriel Brazao için siyah-beyazlı kulübün kapısını ilk etapta 6 milyon euroluk teklifle çalacak. Bu bilgi, Brezilyalı eldivenin yakın çevresine sözlü olarak iletilmiş durumda.

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YÜZDE 40'I INTER'E GİDECEK, SANTOS SICAK BAKMIYOR

Brazao'nun satışı halinde Inter'e yüzde 40 pay verecek olan Santos'un bu meblağa çok sıcak bakmadığı ve Galatasaray'ın da pazarlıklar neticesinde bir miktar artışa gitmekte sorun görmeyeceği ifade edildi.

52 MAÇIN 18'İNİ GOL YEMEDEN TAMAMLADI

Şubat 2024'te Inter'den bonservis ödenmeden transfer edilen Brazao, bugüne dek Santos formasıyla çıktığı 52 maçın 18'ini gol yemeden tamamladı, diğer maçlarda ise kalesinde toplam 55 gol gördü.

3,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

24 yaşındaki 1.92'lik file bekçisinin Santos'la 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.