'Galatasaray’ın futbolu taraftarı kaygılandırıyor, Fenerbahçe bu haliyle...'

1- Fenerbahçe, Altay’ı da 2-0 yendi ve bu sezon 5. resmi maçını kazandı. Santrfor ve kanat takviyeleri de yapılınca Fenerbahçe için ‘eksiksiz bir takım haline geldi’ demek mümkün olur mu?

FENERBAHÇE BU HALiYLE BiLE LiGiMiZiN BiR TIK ÜZERiNDE

MEHMET ARSLAN: HARiKA BiR 3’LÜ DEFANSI VAR

Biraz iddialı konuşursam “Amma abarttın Mehmet Arslan” demeyin. Maçı çıplak gözle sahada izledim. 100 saat daha oynansa Fenerbahçe kazanırdı. Bu takım, bu ligin bir tık üzerinde. Her maç bir kahraman çıkarması da bunun en güzel örneği. Harika bir 3’lü savunmaları var. Yerden de, havadan da geçilmeleri kolay değil. Rakibe öyle bir baskı yapıyorlar ki, onu uzun topla çıkmaya zorunlu kılıyorlar. Böylece organize atakları daha başlamadan kesiyorlar. Pereria kendi takımını yaratmış. Bırakın yeni transferleri, bu haliyle bile Fenerbahçe bu ligin tartışmasız favoridir.

UĞUR MELEKE: TAM BiR PEREiRA TAKIMI

Fenerbahçe tam bir Pereira takımı. 7 hazırlık artı 5 resmi maçta da Pereira’nın kafasındaki 3-4-2-1’i oynadılar. Portekizli ne hayal ettiyse onu sürüyor sahaya. Uygulamada henüz mükemmel değiller, Altay karşısında ilk yarıda tek bir pozisyon bulamadılar. Ancak savunmadaki güven ve bireysel gelişimler de maçların kazanılmasına yetebiliyor. 5 maçın 4’ünde gol yemediler. Nazım, Ferdi, Muhammed, Valencia, Kim ve Tisserand’da önemli yükseliş var. Bu da tabii bir Pereira dokunuşu.

GÜNTEKiN ONAY: OYUN DiSiPLiNi ÜST DÜZEYDE

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlardan en büyük farkı oyun disiplini üst düzeyde. İlk yarıları kontrollü oynuyor ve yenik duruma düşmüyor. Savunma 3’lüsü oturdu ve riskli görünen oyun sistemine rağmen pozisyon vermiyor. Vitor Pereira’nın gençlere güvenmesi ve onlara şans vermesi de takım İçin önemli bir mesaj. Bol alternatifli bir kadro ortaya çıktı. Bence Fenerbahçe taraftarı bu takımı sevdi.

2- Beşiktaş’ta Salih’in kırmızı kartı sonrası gelen Necip değişikliği çok konuşuldu. 4. hakemin Beşiktaş teknik ekibini yanılttığı iddiası var. Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece hakemi suçlamak doğru mu?

SERGEN YALÇIN HAKLI AMA YABANCI KURALINI ONLAR DA MI BiLMiYOR

MEHMET ARSLAN: FUTBOLUN NE KADAR GÜNAHI VARSA HAKEMLERE YÜKLENiYOR

Hakemler bu ülkenin en yalnız insanları. Futbolun ne kadar günahı varsa onların üzerine. Sergen Yalçın haklı. Süper Lig’de maça çıkan bir hakem kuralı bilmiyor ya da yanlış yorumluyorsa söylenecek söz kalmıyor. Peki ya Sergen Yalçın... Ya Beşiktaş teknik ekibi ekibi... Onlar da mı kuralı bilmiyor? “Bir dakika, kural 8 yabancı kuralı, 3 yerli değil” diyerek neden itiraz etmiyor. Dedim ya, futbolun tüm suçu günahı hakemlerin bu ülkede. Eh onlar da bunu fazlasıyla hak ediyorlar! Yaptıkları uygulamalar da bunu gösteriyor.

GÜNTEKiN ONAY: ANLAMSIZ BiR KURAL

Dördüncü hakemin kuralı bilmemesi mi yoksa uyarması mı skandal. Hangisini tartışalım? Ama tabii bunun ötesinde Beşiktaş kenar yönetiminin de kuralı bilmiyor olması düşündürücü. Bu kural daha çok tartışılacak. Karagümrük’ün Türk rotasyonundaki oyuncuların 3 tanesi Türkçe bilmiyor! Hepsi yabancı patentli. Amaca hizmet etmeyen anlamsız bir kural bu...

UĞUR MELEKE: YALÇIN’IN KARARI DOĞRUYDU

Meselenin 2 boyutu var: Birincisi, dördüncü hakem Onur özütoprak’ın eliyle 3 işareti yaparak etrafındakileri yanıltması. Bu elbette bir skandal. Meselenin ikinci boyutu da bu değişiklikle ilgili Sergen Yalçın’ın eleştirilmesi. Yalçın’ın Alex’i çıkarıp bir defansif orta saha sokma kararı doğru. Belki Atiba’yı sokacaktı, hakemin yanıltmasıyla Necip’e döndü. Ama kavramsal olarak aldığı karar doğru. Uygulama doğru. Son 42 dakikada da zaten neredeyse tehdit yaşamadan 1-0’ı korumaları kararın doğruluğunu teyit ediyor.

3- G.Saray Kasımpaşa önünde galibiyeti koruyamadı ve ilk puan kaybını yaşadı. Morutan ilk kez sahaya çıktı ve 2 golde de katkı yaptı. Sarı kırmızılıların yeni transferlerini nasıl buldunuz?

MEHMET ARSLAN: MORUTAN iYi AMA NELSSON’UN FARKINI HENÜZ GÖREMEDiK · Galatasaray, Galatasaraylıları kaygılandırıyor. Oynanan futbol endişe verici. Ve bu takım Avrupa Kupası maçlarının başlamasıyla birlikte perşembe-pazar oynayacak. Açık söyleyeyim bir mucize olmazsa Galatasaray puan kayıplarına devam eder. Çünkü kötü oynuyorlar. Evet gençleşen bir takım, evet zamana ihtiyaçları var. Ama zaman da ilerleyip geçiyor. Yeni transferlerden Nelsson takıma uyumlu ama Güntekin Onay’ın da yazdığı gibi fark yaratacak bir özelliğini göremedik. Morutan’ın ilk karşılaşmasıydı ama eskilerin dediği gibi, “Kumaşı çok iyi bir oyuncu.” Galatasaray onu orta alandan itibaren her mevkii de kullanabilir. Biraz daha hızlı, seri olmalı. Ve topu ayağında fazla tutmamalı.

UĞUR MELEKE: CiCALDAU VE DiAGNE’NiN ÇIKMASI OYUNU DEĞiŞTiRDi

Galatasaray’ın ilk 45’iyle ikinci 45’i çok farklıydı doğrusu. İlk 45’te her şey yolunda gidiyordu, akışkan bir oyun oynuyorlardı. Aynı takımla aynı oyunu bir 45 dakika daha sürdürseler bu çılgın maç 5-2, 5-3 bitebilir gibi bir izlenim veriyordu. Ancak devre arasında Cicaldau’nun sürpriz rahatsızlığı ve Diagne’nin çıkışıyla ikinci-üçüncü bölge geçiş kanalları kapandı sarı kırmızılıların. Zira o geçişte Diagne de önemli rol oynuyor. Geçişin tıkanması sadece Cicaldau ile ilgili değil.

GÜNTEKiN ONAY: TOPU AYAĞINDAN ÇABUK ÇIKARMALI

Galatasaray, Kasımpaşa önünde 2 farkı koruyamadı, oyunu da eline alamadı. Kopuk, dağınık ve çok basit top kaybı yapan bir görüntüsü vardı. Yeni transfer Morutan yetenekli ve zeki bir oyuncu olduğunu ilk maçta gösterdi. Fizik kalitesi ve temposunu yukarıya çekebilirse aranan kan olabilir. Ancak topu ayağından biraz daha çabuk çıkartması ve hızlı oynaması gerekiyor. Galatasaray’ın 8+3 kuralında arkadaki 5 oyuncusunun yabancı olması bir dezavantaj.

4- Beşiktaş Devler Ligi’nde Dortmund, Ajax ve Sporting’le eşleşti. F.Bahçe ve G.Saray’ın da Avrupa Ligi’ndeki rakipleri zorlu. Temsilcilerimizin gruplardaki şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

UĞUR MELEKE: ŞUBATI 3 TAKIMLA GÖRECEĞiZ

Devler Ligi’nin en zor ya da en kolay değil ama en fazla eğlence vaat eden grubu belki de bu. Deneysel bir grup oldu. Dortmund global bir dev. Sporting’i 36 yaşında bir küçük Mourinho çalıştırıyor. Üçlü savunma oynuyorlar. Ajax zaten bir laboratuvar gibi. Fenerbahçe ve Galatasaray’ınsa çizgileri olumlu. Her geçen gün üzerine koyarak kademe kademe ilerliyorlar. Gruplarını üçüncü bitirirlerse Konferans Ligi’nden ilerleme gibi bir opsiyonları da var. Ben Avrupa’da şubat ayını 3 takımla göreceğimize inanıyorum.

MEHMET ARSLAN: BEŞiKTAŞ 2.’LİK-3.’LÜK MÜCADELESi YAPAR

Beşiktaş’tan başlayalım... İlk ikiye girer mi? Grupta Avrupa’nın devi diye tanımlayacağımız bir takım yok. Grubun favorisi Borussia Dortmund. Almanya’nın Bayern Münih’ten sonraki ikinci devi. Ama onlar da bir değişim yaşıyor. Kağıt üzerinde eski gücünde olmasa da ikinci favori Ajax. Sporting Lizbon ise tam bir Avrupalı. Beşiktaş bu grupta 2.’lik ile 3.’lük mücadelesi verir. Galatasaray’ın grubu gerçekten zorlu. Tam bir Şampiyonlar Ligi grubu. Açıkcası ben bu futbolla Galatasaray’a fazla bir şans vermiyorum. Fenerbahçe ise bu gruptan çıkar. Hem de çok rahat çıkar. Hem de Avrupa Ligi’ne favori gösterilerek çıkar.

GÜNTEKiN ONAY: FENERBAHÇE’NiN GRUBU iLK 2 iÇiN UMUTLANDIRIYOR

Beşiktaş’ın PSG, City, Bayern, Chelsea, Atletico, Real, Manchester United, Barcelona gibi A sınıfı bir devle eşleşmemiş olması olumlu. Her maça puan umuduyla çıkacak. Galatasaray, Avrupa Ligi standartlarında zor bir gruba düştü. Inzaghi yedek kadro ile Avrupa Liginde oynuyordu. Bakalım Sarri’nin Lazio’su nasıl çıkacak? Fenerbahçe’nin grubu ise ilk 2 için umutlandırıyor.

5- Beşiktaş son derece hareketli bir hafta yaşadı. Devler Ligi’nde rakipler belli oldu. Ligde 10’a 11 zor bir maç oynandı. Alex golle, Batshuayi direkle başladı. Yenileri nasıl buldunuz?





GÜNTEKiN ONAY: BATSHUAYi ÇALIŞKAN, ALEX MAÇ KAZANDIRAN 10 NUMARA

Beşiktaş ilk yarıda baskılı ve son derece etkili bir futbol oynadı. Batshuayi sürekli aradı ve rakip savunmaya baskı uyguladı. Çabukluğu ve çalışkanlığı etkileyici idi. Alex Teixeira zaten yeteneği tartışılmayacak maç kazandıran bir 10 numara. Hazır olmamasına rağmen bunu ilk maçında gösterdi. Beşiktaş, oturmuş, oyun planı net, fiziksel ve teknik olarak rakiplerinin önünde. Geçen sene var olmayan opsiyonlu geniş kadro bu sezon mevcut.

UĞUR MELEKE: BATSHUAYi MENTAL OLARAK DA FiZiK OLARAK DA CANAVAR GiBi

Beşiktaş 11’e 11’ken de, 11’e 10’ken de gerektiği gibi oynadı bence. 11’e 11’ken çok pozisyon buldu, sadece Batshuayi’nin bir direkten dönen, bir sayılmayan, bir çizgiden çıkan topu var. Batshuayi mental olarak da fiziksel olarak da canavar gibi. Devler Ligi için hazır. Alex Teixeira ise bu maçı yeteneğiyle koydu cebine. Fiziksel olarak yüzde 100’de gözükmüyor ama tescilli bir Teixeira golü attı. Beşiktaş’ın 15 gün sonra başlayacak Şampiyonlar Ligi için hazır seviyeye geldiğini söyleyebilirim yavaş yavaş.

MEHMET ARSLAN: ABOUBAKAR’DAN DAHA iYiSiNi BULDU

Geçen sezonun en iyi futbol oynayan ekibiydi Beşiktaş. Yeni transferlerle birlikte bu oyunun üzerine ne koyacağını ben de merak ediyordum. Alex ile başlayalım... Mükemmel bir gol attı. Gole şapka çıkarırım ama gol sonrası yaşadığı sevinç daha da güzeldi. Yeni takımına karşı hissettiği aidiyeti tescillendirdi o sevinç benim gözümde. Batshuayi’ye gelince... Tam 5 pozisyona girdi. Üstelik bunların biri direkte patladı, diğeri çizgiden döndü. Beşiktaş, Aboubakar’ın yerine istediğini golcüyü, hatta daha iyisini buldu. Alex ve diğer takım arkadaşlarıyla uyumu yakaladığı an, ligin gol kralı olmaya aday en önemli isim olacaktır.

6- Milli takımımız 7 gün içinde 3 maça çıkacak. Güneş kadroda dikkat çekici bir değişime gitmedi. Malatyaspor’un bir Adem Büyük tepkisi var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz kadroyu?

UĞUR MELEKE: ALi, ENiS VE ADEM ÇAĞRILABiLiRDi

Şenol Güneş’in sadece 7 günde 3 maç oynayacak olmamıza rağmen bir tık daha geniş bir kadro çağırmamasına ben de şaşırdım doğrusu. 3 kaleci dışında 24 oyuncumuz var. Özellikle santrfor opsiyonlarımız darken Hollanda’da sezona iyi başlayan Ali Akman da, Avusturya yolcusu Enis Destan da, ligimizin iyisi Adem Büyük de davet edilebilirdi. Bir de Ferdi Kadıoğlu konusu var tabii merak ettiğim. Ferdi’nin ulusal takım tercihiyle daha fazla ilgili olmamız lazım gibi geliyor bana.

MEHMET ARSLAN: BU MiLLi TAKIMIN ÜLKEYE BORCU VAR

Ben teknik adamların tercihlerine saygı duyarım. Sonuçta taşın altına elini onlar koyuyor. Sorumluluk onlardaysa, yetki de elbette onlarda olacak. Bu milli takımın bu ülkeye bir borcu var. Elemeler bu borcu ödemek ve Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki kötü sonuçları unutturmak için bir fırsat. O şampiyona geride kaldı. Şimdi hep birlikte bu takıma destek olma zamanı. Genç bir takım, her sonuç onlar için de bir tecrübe oldu. Takıma alınan ya da alınmayan bir futbolcu üzerinden milli takım eleştirisini doğru bulmuyorum.

GÜNTEKiN ONAY: BURAK’A ALTERNATiF BULUNMALI

Şenol Güneş’in kafasında bir oyuncu havuzu var. Kafasındaki 11 belli alternatifleri de hazır. Bence milli takım Çağlar-Merih ve Kaan ile geniş orta saha havuzuyla 3-5-2 oynayabilir. Adem’in yaptıkları ortada ancak 34 yaşında ve kadrodaki 1’nci santrfor Burak Yılmaz da 36 yaşında. 2022 Dünya Kupası’na bu 2 isimle gitme durumu yok. Yeni alternatifler bulmak şart.

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