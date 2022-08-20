Galatasaray'ın futbolcusu Patrick van Aanholt'a ırkçı yorum! Tepki gösterdi...

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'a maçın ardından sosyal medyadan ırkçı yorum yapıldı.

Sosyal medyadan bu ırkçı yorumu, kullanıcının ismini kapatarak paylaşan van Aanholt, durumun utanç verici olduğunu ifade etti.

Patrick van Aanholt paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Galibiyet hırsıyla söylenen birçok şeyi tolere edebilirim ancak bu ırkçı yoruma karşı 2022 yılında yorum yapmaktan ben bile utanıyorum. Takım için aslanlar gibi mücadele etmeye devam edeceğim. Tüm odağım sahada olsa da bu ırkçı paylaşım için asla geri adım atmayacağım.