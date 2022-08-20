Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın futbolcusu Patrick van Aanholt'a ırkçı yorum! Tepki gösterdi...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Partick Van Aanholt#Irkçılık
Galatasarayın futbolcusu Patrick van Aanholta ırkçı yorum Tepki gösterdi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 08:53

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt, Ümraniyespor maçı sonrası sosyal medyadan kendisine yapılan ırkçı yorumu takipçileriyle paylaştı ve bu yoruma tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'a maçın ardından sosyal medyadan ırkçı yorum yapıldı.

Sosyal medyadan bu ırkçı yorumu, kullanıcının ismini kapatarak paylaşan van Aanholt, durumun utanç verici olduğunu ifade etti.

Patrick van Aanholt paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Galibiyet hırsıyla söylenen birçok şeyi tolere edebilirim ancak bu ırkçı yoruma karşı 2022 yılında yorum yapmaktan ben bile utanıyorum. Takım için aslanlar gibi mücadele etmeye devam edeceğim. Tüm odağım sahada olsa da bu ırkçı paylaşım için asla geri adım atmayacağım.

Galatasarayın futbolcusu Patrick van Aanholta ırkçı yorum Tepki gösterdi...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Partick Van Aanholt#Irkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi