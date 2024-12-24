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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Uğur Meleke, Fırat Aydınus ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde ilk yarıyı değerlendirdi.

1- Eyüp ile berabere kalan Fenerbahçe ilk 6’daki tüm takımlara puan kaybetmiş oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz sarı lacivertli takımı?

Fırat AYDINUS: 8 PUANLIK FARK TABii Ki KAPANIR AMA...

Kalan haftalar itibarıyla bakıldığında 8 puan şampiyonluk yolunda kapanmayacak bir fark değil. Fakat gelin görün ki Fenerbahçe taraftarını bu konuda umutsuzluğa sürükleyen olay puan farkı değil. Takımın oyunu ve şu ana kadarki süreçte istikrarsızlığı geleceğe iyimser bakmalarına engel oluyor. Yapılacak iyi bir stoper ve Talisca transferi belki taraftarların takıma bakış açısını ve oyun olarak ibreyi pozitife çevirebilir.

Uğur MELEKE: ADETA VASIFSIZ iKiZi GiBi

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F.Bahçe zaten geçen sezonu 99 puanla tamamlamış, Avrupa’da da çeyrek final oynamış. Kadrosunu büyük ölçüde korumuş. Hatta güçlendirmiş. Mourinho’dan beklenen en azından o seviyeyi koruyup, mümkünse üzerine bir şeyler katması idi. Hiçbir şey katamadı. Fark da yaratamadı. Şu anda F.Bahçe’nin başındaki Mourinho, 2004’teki Mourinho’nun vasıfsız ikizi gibi. Tüm büyük maçlarda sıradan bir teknik adam vardı kulübede.

Mehmet ARSLAN: MOURiNHO YENi BiR YOL BULMAYA MECBUR

Kartacalı Hanibal, “Ya yeni bir yol bulacağız, ya yeni bir yol yapacağız” demişti. Mourinho yeni bir yol bulmak zorunda. Bu kadro onun istekleri ile oluşturuldu ama ne takım ne de bireysel olarak gelişme gösterdi. Bunun sorumlusu Mourinho’duır. Eyüp maçına bakın, ileride Maximin, En-Nesyri, Dzeko ve Tadic. Bu 4’lünün rakibe baskı yapma becerisi var mı? Hayır. Kaybettiği her topu kazanmak için 90 metre geri koşan bir takım oldu Fenerbahçe.

Güntekin ONAY: DAHA TEMPOLU OYNAMALI

Eyüpspor saha içi organizasyonu olan, ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri. Fenerbahçe böyle bir ekibi yenmek için daha tempolu ve şiddetli baskıya dayalı bir futbol oynamalıydı. Ligde ve Avrupa’da birazcık kalitesi olan takımlara hep puan kaybetti. Ayrıca Mourinho’nun Szymanski’de neden bu kadar ısrar ettiğini anlamak mümkün değil.

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2- Lider Galatasaray, Kayseri’de 5 gollü galibiyet alarak yeni yıla 8 puanlık farkla giriyor. Nasıl buluyorsunuz Galatasaray’ı?

Mehmet ARSLAN: HEM TAKIM HEM DE BiREYSEL ANLAMDA EN ÇOK GELiŞEN TAKIM

Hürriyet’in maç başlığı her şeyi özetliyordu; ‘zirvede tek başına’. Süper Lig; 1- Galatasaray, 2- Fenerbahçe, 3- Diğerleri, diye 3’e ayrıldı. Galatasaray’ın tempo, baskı ve futbol kalitesine hiçbir takım ulaşamadı. Hem takım hem de bireysel anlamda en çok gelişme gösteren kulüp oldu. Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile birlikte Davinson Sanchez ligin en iyileriydi. Okan Buruk bile bu seviyeye ulaşacaklarını hayal edemezdi. Oynadıkları Tottenham maçındaki performansları, kapasitelerinin ne kadar yüksek olduğunun göstergesi.

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Uğur MELEKE: BU OLUMLU TABLODA YUNUS’A EKSTRA PARANTEZ AÇMAK GEREKiYOR

Galatasaray için tabii ki tablo çok olumlu. 2025’e namağlup, en yakın rakiplerinden 8 puan ileride lider giriyorlar. Avrupa Ligi’nde de direkt terfiye bence 3 puan mesafedeler. Eğer iç sahada puansız Dinamo Kiev’i yenerlerse terfi biletini de ceplerine koyacaklar. Son derece olumlu bir tablo. Bu tabloda son 1 ayda ön plana çıkan Yunus Akgün’e ekstra parantez açmak gerek. Sivas’ta 3 golde payı var, Malmö’ye attı, Trabzon’a 1 gol 1 asistle oynadı. Kayseri’de de 4 golde parmağı var. Bence Süper Lig’de ilk devrenin yıldızı Yunus Akgün.

Fırat AYDINUS: GALATASARAY ÖZGÜVENi HER GÜN DAHA DA YÜKSELEN BiR TAKIM OLDU

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Sekiz puanlık avantaj tabii ki çok önemli. Galatasaray, öz güveni giderek yükselen bir takım. 90 dakika boyunca skor ne olursa olsun maçı bırakmayan bir görüntü çiziyor. Kayserispor deplasmanında 5-1 önde iken bile sanki maçın başıymış gibi aynı ritimde mücadele etti. Zaten her müsabakaya bu mantaliteyle çıktıkları için de en yakın takipçileri Fenerbahçe’ye daha sezonun yarısına bile gelmemişken sekiz puan fark atmayı başardı.

Güntekin ONAY: LiGiMiZiN ÜSTÜNDE BiR KALiTEYE SAHiP OSiMHEN’iN BAŞARIDAKi PAYI ÇOK BÜYÜK

Galatasaray’da bir Osimhen gerçeği var. Ligimizin çok üstünde kaliteye ve atletizme sahip bir santrfor. Aynı zamanda da her maçta yüzde 100’ünü veriyor. Osimhen’in yanına Yunus ve Barış Alper de katılınca, Kayserispor’un savunma zaaflarından faydalanan ve farka koşan bir Galatasaray izledik. Ancak ilk yarıdaki kötü oyun şaşırtıcıydı. Bu sezon, geçen yıla göre daha fazla gol yiyen bir Galatasaray var ama her maç yediklerinden fazlasını attıkları sürece problem yok.

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3- Beşiktaş, Alanya ile berabere kalırken, maçın son bölümünde Masuaku’ya tepkiler vardı. Bu tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Güntekin ONAY: BEŞiKTAŞ CAMiASI BAZI KONULARDA ÇOK DUYGUSAL VE ACIMASIZ

Beşiktaş kendi futbolcusunu itibarsızlaştırıp, değersizleştiriyor. Geçen sezon Aboubakar, bu sezon da Masuaku. Yönetim kurulu üyesi, taraftar, sosyal medya bunu medya yapmamalı. Her oyuncu, özellikle de Afrika kökenliler problemli olabilir. Mesele onları yönetebilmek, kucaklayabilmek. Beşiktaş bunu yapamıyor. Sevginin ve huzurun olmadığı bir yerde asla başarı olmaz. Sanıyor musunuz ki, tüm yıldız futbolcular sorunsuz. Beşiktaş camiası bazı konularda çok duygusal ve acımasız. Beşiktaş’a gönül verenler bu takımı sahipsiz bırakmamalı.

Uğur MELEKE: NERESiNDEN BAKARSAN BAK, TUHAF YAKIŞIKSIZ VE SAYGISIZ BiR HAREKET

Taraftarların tümünün ıslıkladığını zannetmiyorum, ama ıslıklayanların da hatalı olduğu kanaatindeyim. Beşiktaş’ın mevcut yönetiminde yer alan, Al Musrati-Ernest Muci-Felix Uduokhai dahil toplam 45 milyon Euro’luk iki transfer penceresine imza atan, kulübü kendine borçlandıran bir başarısız yönetici, Beşiktaş’ın kontratlı futbolcusundan “Masuaku denen arkadaş” diye bahsediyor. Ve sporcuyu maaşını istediği için kamuoyuna ihbar ediyor. Neresinden bakarsan bak, tuhaf, yakışıksız, saygısız bir hareket. Esas ıslıklanması gerekenler futbolcular değil bence bu tabloda.

Mehmet ARSLAN: BEŞiKTAŞ’TA MASUAKU, FENERBAHÇE’DE SAMET GÜNAH KEÇiSi OLDULAR

Fenerbahçe’de Samet Akaydin, Beşiktaş’ta Arthur Masuaku günah keçisi oldular. Ne yazık ki taraftar profili bu. İyi giderse alkış, kötü giderse yuh. Bu taraftarlık değil. Abdülkerim Bardakcı hata yaptığında tek bir olumsuz söz çıkmadı Galatasaray’da. Doğru olan bu. Kaldı ki, sorun Arthur Masuaku ya da Samet Akaydin değil. Takımın başarısızlığının faturasını kesiyor taraftarlar bu oyunculara. Oysa iyi oynadığı zaman ihtiyacı yok futbolcunun taraftara. Halbuki asıl bu zor günlerde ihtiyaç var.

Fırat AYDINUS: TARAFTAR iLE ARASINDAKi BAĞLARIN iYiCE KOPTUĞU BU MAÇTA TESCiLLENDi

Beşiktaş taraftarları ile Masuaku arasındaki bağların iyice koptuğunun bu maçla tescillendiğini söyleyebiliriz. Bu saatten sonra bu oyuncunun Beşiktaş’ta verimli olabileceği düşüncesine sahip değilim. Başkan Hüseyin Yücel’in paralar ödenmediği için kulübe ihtarname gönderen tek futbolcunun Masuaku olduğunu beyan etmesi de taraftarlar açısından bardağı taşıran son damla oldu. Serdar Topraktepe keşke bu maçta sahaya sürmeseydi Masuaku’yu, zira Beşiktaş o girdikten sonra 10 kişi oynadı.

4- Trabzonspor oldukça zorlandığı maçta Bodrum’u 1-0 yendi. Bordo mavililerin performansını ve geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Uğur MELEKE: BU MAÇIN HAYIRLI TARAFI, GENÇ OYUNCULARIN SORUMLULUK ALMASI

Trabzonspor Bodrum karşısında gole kadar da çok iyi oynamadı, kalesinde birçok pozisyon gördü ama 86. dakikada Pedro Malheiro’nun uzaktan şutuyla 3 puanı aldı. Bu galibiyetin bence Trabzonspor için hayırlı tarafı, genç futbolcuların sorumluluk alması. Son 5 maçta ağırlıkla oynayan Cihan Çanak 19, Ali Şahin Yılmaz 20, Arif Boşluk-Serdar Saatçı 21, Enis DestanArseniy Batagov 22, Pedro Malheiro 23, Umut Güneş-Eren Elmalı-Batista MendyMuhammed Cham 24 yaşında. Bu sezonun Trabzonspor için tek olumlu tarafı bu sanırım.

Fırat AYDINUS: BiR ŞEYLERiN DÜZELMESi iSTENiYORSA RADiKAL ADIMLARIN ATILMASI ŞART

Trabzonspor her ne kadar üç puan almış olsa da, şans faktörünün onların yanında olduğu bir gerçek. Bodrum, girdiği sayısız pozisyonları değerlendiremeyince Trabzonspor Pedro Malherio’nun maçın bitimine dakikalar kala attığı enfes golle galip gelmeyi başardı. Bu, futbolun bir cilvesi lakin bu galibiyet Trabzonspor camiasını yanıltmasın; gerçekten takımda bazı şeylerin onarılması ve iyileştirilmesi gerekiyorsa çok önemli radikal adımların atılması gerekiyor.

Güntekin ONAY: ‘GÜNEŞ TAKIMI RAYINA OTURTTU’ DEDiK AMA O iYi FUTBOL SADECE BiR MAÇLIKMIŞ

Trabzonspor, Galatasaray maçında sezonun en iyi futbolunu oynamış ve galibiyeti kaçırmıştı. O zaman dedik ki; “Şenol Güneş artık takımı rayına oturttu.” Meğerse Trabzonspor’un o görüntüsü bir maçlıkmış. Bodrum, Uğurcan’ın harika performansı olmasa Trabzon’dan farklı bir galibiyetle bile dönebilirdi. 3 puan alt taraftan uzaklaşmak için önemliydi ama oynanan futbol asla yeterli değil. Ayrıca Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında yaşanan polemik son derece gereksiz. Üzerinden bu kadar zaman geçmişken bu gerginlik anlamsız. İki önemli futbol adamı asla saygıyı yitirmemeli.

Mehmet ARSLAN: TRABZONSPOR’UN ZAMANA VE DOĞRU TRANSFERLERE iHTiYACI VAR

Bodrum biraz şanslı olsa Trabzonspor deplasmanında kazanabilirdi. Volkan Demirel bir karakter oturttu takıma. Trabzonspor’da ise Galatasaray maçından itibaren bir kıprdanma var. Ama bunu istikrarlı hale getirmeleri için zamana ve takviyeye ihtiyaçları var. Bu bakımdan başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin özellikle ara transferde yapacağı hamleler sezonun ikinci yarısı için büyük önem taşıyor. Ayrıca, daha önce de ifade ettiğimiz üzere, Şenol Güneş ile bu sezonu değil gelecek sezonu planlamaları gerekiyor.

Murat Fevzi TANIRLI: 17. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

· Bu ne yaman çelişki? (Kayseri-Galatasaray).

· 35 şut - 17 isabet - 6 gol.

· Topun oyunda kaldığı süre: Sadece 45 dakika.

· Hücumcu kalitesi farkı.

· FB: xG 1.38, BJK: xG 1.95 - 1’er gol.

· GS: xG 1.69 (Penaltı hariç) - 4 gol.

· Tatlı sert futbol keyfi.

· Göztepe-Rize: 3-0.

· 28 faul - 21 şut - SIFIR kart.

· Buldun mu atacaksın!

· Alanya: 9 şut - 1 net pozisyon -1 gol - 1 puan).

· Antalya: 9 şut - 3 net pozisyon - 0 gol - 0 puan).

· Oyun Bodrum, Puan Trabzonspor.

· Net pozisyon (OPTA): Trabzonspor :0 - Bodrum: 5.

· Skor: 1-0

· Ömer Erdoğan-Yiğido siftah karnesi.

· 10 şut - 2 isabet - 0,37 xG.

· Korner: 2, Skor 0-0.