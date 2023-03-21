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Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'e teklif yağıyor!

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#Galatasaray#Sacha Boey#Transfer
Galatasarayın Fransız sağ beki Sacha Boeye teklif yağıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 20:25

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Sacha Boey transferi gözdesi haline geldi.

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Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, transferde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.

Sezon başında sarı kırmızılı takımdan gönderilmesi gündeme gelen ancak daha sonra Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren 22 yaşındaki futbolcuya geçtiğimiz ara transfer döneminde birçok takım talip olmuştu.

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SACHA BOEY'İN İSTEYENİ ÇOK

Fransız yayın organı Foot Mercato'nun haberine göre; ocak ayında İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile Almanya Bundesliga temsilcileri Eintracht Frankfurt ve Wolfsburg, Boey'in taliplileri arasında yer alıyordu.

Galatasarayın Fransız sağ beki Sacha Boeye teklif yağıyor

"REYTİNGİ HALA YÜKSEK"

Haberde, Galatasaraylı futbolcu için "Reytingi hala yüksek" yorumu yapılırken; Sacha Boey'e Alman, İngiliz, İtalyan ve Fransız kulüplerinin ilgisinin olduğu vurgulandı.

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2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fransız oyuncu bu sezon Galatasaray ile 23 karşılaşmaya çıkarken 2 kez asist yaptı.

Başarılı sağ bekin sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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#Galatasaray#Sacha Boey#Transfer

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