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Galatasaray'ın formasındaki yeni sponsor tartışma yarattı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Futbol
Galatasarayın formasındaki yeni sponsor tartışma yarattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 07:00

Galatasaray’ın yasadışı bahis sitesi Meritking’in haber sitesi ‘meritking.news’ reklamıyla çıkması tartışmalara yol açtı.

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Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçına yasadışı bahis sitesi Meritking’in haber sitesi ‘meritking.news’ reklamıyla çıkması tartışmalara yol açtı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yasadışı bir bahis sitesinin formaya sponsor yapılmasını eleştirdi. Galatasaray yöneticilerinin ise konuyla ilgili olarak, “Bizim sözleşmemiz meritking. news haber sitesi ile. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasadışı bahis ya da kumar reklamı yapması halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkımız var” açıklamasını yaptığı belirtildi.

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol

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