Galatasaray'ın formasındaki yeni sponsor tartışma yarattı

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Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçına yasadışı bahis sitesi Meritking’in haber sitesi ‘meritking.news’ reklamıyla çıkması tartışmalara yol açtı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yasadışı bir bahis sitesinin formaya sponsor yapılmasını eleştirdi. Galatasaray yöneticilerinin ise konuyla ilgili olarak, “Bizim sözleşmemiz meritking. news haber sitesi ile. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasadışı bahis ya da kumar reklamı yapması halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkımız var” açıklamasını yaptığı belirtildi.