Galatasaray'ın fikstür isyanı haklı mı? Uzmanına sorduk, büyük tehlikeyi açıkladı! 72 saat detayı, sakatlıklar: 'Bahane değil ama...'

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sezonun iddialı ekiplerinden İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'daki müsabaka, RAMS Park'ta oynanacak.

Perşembe günü Hollanda'da AZ Alkmaar ile TSİ 20.45'te maça çıkan sarı - kırmızılılar, Eyüpspor maçının pazartesi günü oynanması için TFF'ye başvurmuş ancak bu başvuru reddedilmişti.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve kulüp doktoru Yener İnce, Hollanda dönüşü Eyüpspor karşılaşmasının pazar günü oynanacak olmasını eleştirmişti.

Sarı - kırmızılıların fikstür isyanı sonrasında çıkan tartışmaları; daha önce birçok takımda görev yapmış olan, Ortopedi ve spor sakatlıkları dalında çalışan fizyoterapist Barış Doğan'a sorduk.

Doğan'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

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"SAKATLIĞA DAHA AÇIK BİR POZİSYONA GELEBİLİRLER"

Soru: Galatasaray 72 saatten kısa bir sürede 2 maça çıkacak. Bu durum futbolcuları nasıl etkiler, yorgunluk belirtileri baş gösterir mi?

Cevap: Galatasaray ve diğer tüm takımlar için 72 saatten kısa sürede maça çıkacak olmak fiziki yorgunluğun yanında mental yorgunluk da getirecektir. Bu da özellikle profesyonel sporcularda kastaki laktik asit birikimi ve yıpranma miktarını artıran bir durumdur. Sakatlığa daha elverişli bir vücut yapısına sebep olur. Doktorumuzun (Yener İnce) haklı bir isyanı var. Fiziki ve psikolojik olarak dinlenmemek sakatlığa açık bir pozisyona getirir oyuncuları.

"FİKSTÜR BİR BAHANE OLMAYABİLİR AMA..."

Soru: Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi de ağır bir sakatlık geçirmiş ve sezonu kapatmıştı. Sarı - kırmızılılar fikstür isyanında haklı mı?

Cevap: Bu sakatlığa yatkın kaslar, mental ve fiziki olarak hazır olmamış vücut, maalesef büyük bağ sakatlıklarının da temel nedenlerinden birisi. Fiziki ve mental olarak iyi hazırlanmamış sporcularda maalesef büyük, sezonu kapatan sakatlıklar görmemiz daha fazla. Profesyonel futbolcular için fikstür sıkışıklığı bir bahane olmayabilir ancak fiziki ve mental açıdan büyük bir eksi olduğu aşikar.

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SPORCULAR NE YAPMALI?

Soru: Bu durum özelinde son dönemde futbolcular ve hatta teknik direktörlerin de maç trafiğinden yakındığını görüyoruz. Bazı zamanlarda haftada 3 maç oynayan futbolcuların sakatlıktan korunmak için dikkat etmesi gereken unsurlar neler?

Cevap: Son dönemde sporcular, teknik direktörler ve başkanlardan duyduğumuz bu durumla ilgili şöyle bakabiliriz; sporcuların fiziki ve mental hazırlığını, iyi beslenme, iyi uyku, çok iyi bir rejenerasyon süreciyle sürdürmesi gerekir. Bu süreçte sporcuların gıda takviyelerine çok dikkat edip, uyku düzenini çok iyi sağlayıp, antrenmanda gerekli yüklemeleri yapmaları gerekir. En önemli konu rejenerasyon konusudur. Çok iyi masajlar, egzersizler, stretchingler ve iyi uyku bizim için en önemli, temel prensiplerdir.

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KİM, NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1'lik eşitlikle biten AZ Alkmaar maçı sonrasında TFF'nin erteleme talebini reddetmesini değerlendirmişti.

Buruk, "Fikstürde hepimiz şaşkınız. 3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. TFF'nin yaptığı fikstürde neden Galatasaray'ın bir tek 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum. Başvuru yaptık pazartesi oynayalım, olmadı salı oynayalım diye. Sonuçta bu milli mesele. Avrupa'da puan olsun diyorsan sen neden Galatasaray'ı 3 gün sonra oynatıyorsun hafta içi maç yokken? Neden bizi sakatlık riskine sokuyorsun? Zaten yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Tabii ki şikayet etmiyoruz, çıkıp aslan gibi oynayacağız ama burada bir kötü niyet arıyorum. Böyle bir fikstürü TFF'nin belirlemesi çok şaşırtıcı. Kasımpaşa maçında da söylemiştim, kötü bir organizasyon var. Türk takımlarına gerçekten destek veriyorsanız adil olmalısınız. Bu adaleti de bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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YENER İNCE, SAKATLIKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu sözleri sarf etmişti:

"UEFA düzenlemelerine göre, iki futbol maçı arasında en az 48 saat olması gerekmektedir. Eğer maçlar farklı şehirlerde oynanacaksa, kural değişmemekle beraber bu durumda, seyahat süreleri de dikkate alınarak takımların yeterli dinlenme ve toparlanma süresi alması sağlanır.

Özellikle kıtalar arası veya 3 saati aşan uçuş gerektiren hallerde UEFA medikal kurullarının tavsiyesi bu sürenin en az 72 saat olmasıdır. Genel teamüllere aykırı bir biçimde 72 saatten bile az zaman içinde 4-5 saatlik uçuş gerektiren bir deplasmandan sonra maç oynayacağız.

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En büyük temennimiz herhangi bir oyuncumuzun bu süreçte sakatlanmamasıdır. Ancak elbette ideal olan bizim temennilerimizden çok bu takvimi hazırlayan arkadaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleridir."