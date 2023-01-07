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Galatasaray'ın Fenerbahçe'den yer talebi yanıtsız kaldı

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray
Galatasarayın Fenerbahçeden yer talebi yanıtsız kaldı
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 19:22

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sarı kırmızılı kulübün yaptığı ek yer talebine sarı lacivertli kulüpten henüz yanıt gelmedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği dev derbi öncesi sarı kırmızılı kulübün yer talebi henüz karşılanmadı.

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’u NEF Stadyumu’ndaki locasında ağırlamıştı.

Ankaragücü maçında ise Fenerbahçe Kulübü, Jorge Jesus’un 3 yardımcısı için koltuk talebinde bulunurken Portekizlinin 3 yardımcısı locada ağırlandı.

Sarı kırmızılılar, yarınki derbi için Fenerbahçe'den 16 kişilik ayrılan kontenjana ek olarak 16 kişilik daha yer talep etti ancak Fenerbahçe'den henüz dönüş yapılmadı.

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray

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