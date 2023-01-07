Galatasaray'ın Fenerbahçe'den yer talebi yanıtsız kaldı

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği dev derbi öncesi sarı kırmızılı kulübün yer talebi henüz karşılanmadı.

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’u NEF Stadyumu’ndaki locasında ağırlamıştı.

Ankaragücü maçında ise Fenerbahçe Kulübü, Jorge Jesus’un 3 yardımcısı için koltuk talebinde bulunurken Portekizlinin 3 yardımcısı locada ağırlandı.

Sarı kırmızılılar, yarınki derbi için Fenerbahçe'den 16 kişilik ayrılan kontenjana ek olarak 16 kişilik daha yer talep etti ancak Fenerbahçe'den henüz dönüş yapılmadı.