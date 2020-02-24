MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ın Fenerbahçe galibiyetini vücuduna dövme yaptırdı!
GeriFutbol Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyetini vücuduna dövme yaptırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.02.2020 - 13:58,Son Güncelleme:/

Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyetini vücuduna dövme yaptırdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyetini vücuduna dövme yaptırdı!
Abone Olgoogle-news

Bir Galatasaray taraftarı, 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetini vücuduna dövme yaparak ölümsüzleştirdi.

Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından sarı kırmızılı taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

Sarı kırmızılı bir taraftar ise 3-1'lik galibiyeti boynuna dövme yaptırdı.

Fenerbahçe'ye karşı alınan 3-1'lik galiibyetin gollerini atan Donk, Falcao ve Onyekuru'yu boynuna dövme yaptıran taraftar, bu görüntüsünü sosyal medyada paylaşırken paylaşım oldukça dikkat çekti.

Galatasarayın Fenerbahçe galibiyetini vücuduna dövme yaptırdı

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle