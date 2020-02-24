Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyetini vücuduna dövme yaptırdı!
Bir Galatasaray taraftarı, 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetini vücuduna dövme yaparak ölümsüzleştirdi.
Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından sarı kırmızılı taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.
Sarı kırmızılı bir taraftar ise 3-1'lik galibiyeti boynuna dövme yaptırdı.
Fenerbahçe'ye karşı alınan 3-1'lik galiibyetin gollerini atan Donk, Falcao ve Onyekuru'yu boynuna dövme yaptıran taraftar, bu görüntüsünü sosyal medyada paylaşırken paylaşım oldukça dikkat çekti.
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