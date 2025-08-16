Galatasaray'ın Fatih Karagümrük galibiyetini usta yazarlar değerlendirdi: 'Kadro kalitesiyle başka bir ligde adeta!', 'Osimhen ve Icardi etkisi!'

Haberin Devamı

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında dün akşam konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek sezona 2'de 2 yaparak başladı.

RAMS Park'ta neredeyse tamamen dolu tribünler önünde oynanan maça etkili başlayan ve 3. dakikada golü kaçıran taraf Fatih Karagümrük oldu. Müsabakanın 10. dakikasında Tresor Doh'un hatasını iyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın 23. dakikasında Doh'un doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla kontrol tamamen Galatasaray'a geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 1 kişi fazla mücadele etmesine rağmen fazla gol pozisyonu üretemedi.

Maçın ikinci yarısı da Galatasaray'ın kontrolünde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 74. dakikada Fatih Kurucuk'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Oyuna 81. dakikada giren Mauro Icardi'nin 6 dakika sonra attığı gol maçın skorunu belirledi.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Galatasaray, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı.

Bu sezon ilk lig maçına çıkan Fatih Karagümrük ise sezona yenilgiyle başladı.

OSİMHEN, 77 GÜN SONRA DÖNDÜ

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, 77 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen, son kez sarı-kırmızılı formayı 30 Mayıs'taki Başakşehir mücadelesinde terletti. Bu sezon 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız santrfor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının 61. dakikasında oyuna girdi.

ICARDİ, 281 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 281 gün sonra forma giydiği ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te İngiltere temsilcisi Tottenham ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Mauro Icardi, Tottenham müsabakasının ardından Fatih Karagümrük maçıyla takıma döndü. Tecrübeli santrfor, yedekler arasında başladığı müsabakanın 81. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Tecrübeli santrfor, 87. dakikada fileleri havalandırarak gollü bir dönüşe imza attı.

Haberin Devamı

Icardi'nin ısınmaya gittiği ve oyuna girmesi için çağrıldığı anlar Galatasaray taraftarına büyük coşku yaşattı.

ICARDİ, 300 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI

Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Icardi, Süper Lig'de 300 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Son golünü geçen sezonun 9. haftasında 19 Ekim 2024 günü Antalyaspor ağlarına gönderen Icardi, 7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlandı.

Uzun sakatlık döneminden çıkan Icardi, forma giydiği ilk maçta gol atarak 300 günlük hasretini sonlandırdı.

SAHASINDAKİ SON 19 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 19 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 19 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 19 iç saha maçında 49 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

SON 13 RESMİ MAÇI KAZANDI

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezonki tek resmi maçını ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasını da aynı skorla kazandı.

Haberin Devamı

Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

SON 7 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazandı.

UĞUR MELEKE VE MEHMET AYAN'DAN GALATASARAY DEĞERLENDİRMESİ

Haberin Devamı

Galatasaray'ın maçı 10 kişi tamamlayan Fatih Karagümrük karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyet Hürriyet yazarları Uğur Meleke ile Mehmet Ayan bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

UĞUR MELEKE: GALATASARAY, KADRO KALİTESİYLE KARAGÜMRÜK’TEN BAŞKA BİR LİGDE ADETA

Futbol enteresan bir oyun... Dün ilk 20 dakikada büyük övgüler hak eden bir Karagümrük vardı sahada. Daha 30’uncu saniyede Galatasaray taç kullanırken öne sekiz kişiyle baskıya geldiklerinde niyetlerini ortaya koymuşlardı zaten. 10’da bireysel bir hatayla gol yediler ama cesur oyunlarından vazgeçmediler. Belki yine yenilebilirlerdi ama maç 11’e 11 devam etseydi, daha fazla söz edilirdi bugün Marcel Licka’nın Karagümrük’ünden.

Licka’yı belki kamuoyu yakından tanımıyor ancak çok saygıdeğer bir teknik adam. Önce Belarus’ta tarihinde hiç şampiyonluğu bulunmayan Brest’i zafere taşıyor. Ardından Orenburg’u Rusya Süper Lig’e çıkarıyor, orta sıralarda tutunuyor ve Dinamo Moskova’ya gidiyor. Dokuzuncu sırada aldığı Dinamo’yu da üçüncü yapıyor Rus Ligi’nde. Karagümrük’ün şu anda zayıf bir kadrosu var ama iyi bir teknik adama sahipler kesinlikle.

30 DAKİKALARDA 22 GALİBİYET

Tabii ki Galatasaray, kadro kalitesiyle Karagümrük’ten başka bir ligde adeta. Sezonun ilk iki haftasında iki müsabakanın fişini de yarım saatte çektiler. Geçen yıl tam 22 maçta ilk 30 dakikayı üstün bitirmişler. Geçen sezon maçlar 30 dakika oynansaymış Galatasaray 22 galibiyet kazanacakken, Fenerbahçe 14, Beşiktaş 9’da kalacakmış. Sarı-kırmızılıların fark yarattığı bir departman da bu: Tempolu maç başlangıçları.

Tabii ki sarı-kırmızılılar bir ay sonra başlayacak Şampiyonlar Ligi için henüz tam hazır noktada değil. Dün Karagümrük’ün önde presine karşı zaman zaman zorluk yaşadılar. Anladığım kadarıyla bir kaleci transferi yapacaklar. Eğer yeryüzünün en iyi oyun kurucu kalecilerinden Ederson’u alabilirlerse büyük iş yapmış olurlar. Merkez orta sahada da sanki Mertens ve Kerem Demirbay’ın ayrılığıyla biraz derinlik problemi oluşmuş. Torreira-Lemina-Sara’dan biri sorun yaşarsa arkalarındaki Kaan-Berkan rotasyonu bence yetersiz.

Galatasaray’ın arayışta olduğu bir başka bölgenin de sağ bek olduğu söyleniyor ama Sallai sezonu müthiş bir viteste açtı. Geçen hafta ilk golde penaltıyı alan o. Dün ikinci golde topu kazanan yine o. Ben bir Riera efekti görüyorum Sallai’de.

MEHMET AYAN: OSIMHEN VE ICARDI ETKİSİ

Osimhen ve İcardi’nin yedekliği kadar, ısınmaya çıkmamaları da haber değeri taşıyordu. İlgiyi oynayacak 11’den çalmadılar. Ağustos ortası 45 bini aşkın taraftarı oraya toplamanın heyecanı, vuslatın coşkusuyla başlayan mücadelenin 3. dakikasında Ahmet’in vuruşunu Günay’ın çıkarması dışında Karagümrük’ü sahada pek göremedik. Başkanlarının “1 puanı garanti etsem, stadın yanına uğramam!” açıklamasına uygun bir oyun oynadılar ilk yarı boyu. Doh’un 23’te gördüğü kırmızı kart da tuzu biberi! (Yine de kaleden oyun kurma ısrarlarına büyük saygı duydum. 66’da kendi kalelerine atıyorlardı!)

Ev sahibi adına 6 korner, %71 topla oynama, 11 şut şaşırtıcı değilse de 2 isabet soru işareti! Yaratıcı bir 10 numara takımda da tribünde de hayalde de arandı durdu.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDİR, KİMDİR?

Barış Alper’in golüne gelince... Annesi kıymetli hanımefendiye sorsak; oğlunuz nedir desek böyle bir pozisyon tarif edemez. Babasına desek ki senin oğlan nasıl oynuyor, bu pozisyonu çizemez kağıtta dahi! Öyle bir B.A.Y golü yani.

Deneyen ancak gol bulamayan bir Galatasaray ilk yarıyı kısır skorla önde bitirdi.

Nafile abluka Fatih Kurucuk’un golüne dek sürdü. Tiago Çukur’un gol pozisyonundaki Güven kurtarışı yapım aşamasındaki Karagümrük’ün maçtaki en etkin atağı oldu. Osimhen’in girişi tribünleri coştururken Icardi’nin girişiyle birlikte coşku daha da arttı. Oyuna dahil olduktan sadece 6 dakika sonra Torreira’nın hoş geldin hediyesine geri çevirmeyen İcardi uzun bir aradan sonra tüm stada ‘Aşkın olayım’ söyletti.

Galatasaray çok iyi oynamadığı maçı kazanıp 2’de 2 yaptı. Rakipler güçlendikçe, maç ritmi artacak olan sarı kırmızılıların aynı oranda yükselmesi çok şey beklenen Avrupa macerasının olmazsa olmazı.