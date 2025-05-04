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Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yenerek zirvedeki yerini pekiştirdi.

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım, 9. dakikada Lucas Torreira, 15 ve 31. dakikalarda Victor Osimhen, 21. dakikada ise Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 4-0'lık üstünlük sağladı. Konuk takım, 33. dakikada Rey Manaj'ın bulduğu golle farkı 3'e indirdi. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle kapandı.

Müsabakanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, farkı daha da açacak golü atamasa da rakibinin gol atmasına izin vermedi. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 32. müsabakasında 26. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 5 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 83'e çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

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Sivasspor ise 34 puanla düşme hattında kaldı.

PUAN FARKI MAÇ FAZLASIYLA 8

Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını açtı.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor galibiyetiyle puanını 83'e, rakibiyle arasındaki farkı maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

Sarı-lacivertli takım, ligin 34. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, rahat izleyeceği zorlu derbide Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla Süper Lig'de son 4 haftaya minimum 5 puan farkla girmeyi garantiledi.

SAHASINDAKİ SON 16 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 16 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 16 lig maçında yenilmedi.

Galatasaray, söz konusu 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

GALİBİYET SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Sivas temsilcisini 4-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini 6 maça taşıdı.

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Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u ise 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

OSİMHEN, KARİYER REKORU KIRDI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinde en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.

Kariyerinde daha önceki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

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Sivasspor müsabakasının 15 ve 31. dakikalarında fileleri havalandıran Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 37. resmi maçta 33 gole ulaştı. 26 yaşındaki yıldız santrfor, böylelikle 2022-2023 sezonunu geçerek kişisel kariyer rekorunu kırmış oldu.

Maçı 2 golle tamamlayan Victor Osimhen, Süper Lig'de 24 kez gol sevinci yaşayarak gol krallığı hedefine bir adım daha yaklaştı.

GÜNTEKİN ONAY VE BANU YELKOVAN'DAN GALATASARAY DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray'ın Sivasspor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyeti ve sergilediği futbolu Hürriyet yazarları Güntekin Onay ile Banu Yelkovan, bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

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GÜNTEKİN ONAY: GALATASARAY 20 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ!

Galatasaray, geçen hafta 5-1 kazandığı Eyüpspor maçında olduğu gibi bir kez daha antrenman temposunda bir 90 dakika oynadı. Henüz 20’nci dakika dolarken 3-0’ı bulan sarı kırmızılılar, maçın geri kalan bölümünde sıkmadan, tempoyu düşük tutarak oynadı.

Dün Gabriel Sara yerine Morata’yı tercih eden Okan Buruk, İspanyol futbolcudan istediğini alamadı. Morata hem Osimhen’in arkasında oynarken hem de Nijeryalı golcü çıktıktan sonra santrfor pozisyonunda bekleneni veremedi.

SON 3 RESMİ MAÇTA 14 GOL

Okan Buruk’un takımı son 3 resmi maçta (Konya-Eyüp-Sivas) 14 gol attı. Son düzlükte şampiyonluğa koşarken bu kadar golcü bir kimlik sergilemek önemli. Özellikle Osimhen, Yunus ve Barış Alper çok formda. Torreira için de ayrı bir parantez açmak şart. Uruguaylı futbolcu zaten geldiğinden beri Galatasaray’ın atom karıncası. Her yere yetişiyor, çok kritik topları rakipten çalıyor, pas oyununda bağlantıyı çok iyi kuruyordu. Torreira, 8 numara oynamaya başladıktan sonra ofansif becerilerini de sergilemeye başladı ve herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

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KARARLI BİÇİMDE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın bundan sonra 4 maçı kaldı ve 2 galibiyet 1 beraberlik şampiyonluk için yeterli olacak. 4 maçın hiçbiri kağıt üzerinde kolay değil ancak Galatasaray’ın oyuncu grubu kararlılık ve yüksek konsantrasyon ile yola devam ediyor.

Bir cümle de Sivasspor için... 1 puan alsa dahi lige güçlü bir şekilde tutunma ihtimali olan kırmızı beyazlılar, futbol adına bir varlık gösteremediği gibi, direnç ve mücadeleden de son derece uzaktı.

BANU YELKOVAN: GALATASARAY'IN BU FUTBOLUNA HİÇBİR RAKİP DAYANAMAZDI!

Sarı - kırmızılıların dozunu giderek artıran baskılı ve süratli futboluna direnmek imkansız.

Sivasspor'un bu maça dair tüm umutları, henüz 15. dakikada skor 2-0’a geldiğinde fiilen sona ermişti bile. Galatasaray’ın son haftalarda dozunu giderek artıran ve özellikle ilk yarıya damgasını vuran coşkulu, baskılı ve süratli futboluna direnmek, sadece ligde son kozlarını oynayan kırmızı beyazlılar için değil, onun yerinde kim olsa imkânsızdı.

Bu maçın (ve geldiğinden beri oynadığı hemen her maçın) yıldızı Victor Osimhen, ilk golü kendi atamadı ama onun kaçırdığını son haftaların sürpriz golcüsü Torreira tamamladı. İkinci golü bizzat kendisi attı; üçüncü gole yine çok yaklaştı, Sivasspor tam uzaklaştırdı derken Barış Alper, Tolga Ciğerci’den çaldığı topu şık bir vuruşla gole çevirdi, kendi asistini kendi yapmış oldu. Dördüncü gol, bu defa Sallai’nin ortasında Osimhen’den geldi, Nijeryalı yıldız böylece kariyerinin en çok gol katkısı yaptığı sezon rekorunu kırarken hemen her gole ve çok sayıda tehlikeli pozisyona adını yazdırdı.

MANAJ ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Sivasspor'un tek sayısı Manaj’dan geldi. Bir önceki maçta, karşılaşmanın sonunda Barış Alper’e yaptığı gereksiz faulle hafızalarda kalan oyuncu, bu maçta top ayağına her geldiğinde ve 84. dakikada oyundan çıkarken tüm stat tarafından ıslıklandı.

Galatasaray bu maça son 5 resmi maçını kazanmış, son iki resmi maçında 10 gol atmış takım ivmesini, tribünleri tamamen dolduran taraftarı önünde 6 maç ve 14 gole çıkardı. Sivasspor, geçen hafta Antalyaspor’u 2-0 yenerek aldığı nefesi, en az bir puanla derin bir rahatlamaya çevirmek istiyordu, olmadı.

GÖZÜNÜ KADIKÖY’DEKİ DERBİYE ÇEVİRDİ

İkinci yarının başında Osimhen’in ağlara gönderdiği gol ofsayta takılmasa bu maçı hat-trick’le tamamlamış olacaktı. Okan Buruk, sarı kart sınırında olan oyuncuyu Trabzonspor maçı öncesinde riske etmemek için 70. dakikada oyundan çıkarırken tüm stat onu ayakta alkışlıyordu. Maç öncesi seremonide neredeyse tüm çocukların etrafında toplandığı oyuncu, sadece yarım sezonda gösterdiği performansla sadece Galatasaray’a değil, tüm sezona damgasını vurdu.

Maçın ikinci yarısı Galatasaray’ın kontrolünde ve rölantide geçti. Maç fazlasıyla farkı 8 puana çıkaran sarı kırmızılılar, son düdüğün ardından artık alıştığımız çoluk çocuk coşkulu kutlamasını yaptı ve gözünü gönül rahatlığıyla izleyeceği Kadıköy’deki derbiye çevirdi.