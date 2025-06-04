Galatasaray'ın Evander aşkı depreşti! Mertens'in yerine...

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Dries Mertens'in hangi isimle doldurulacağı merak ediliyor.

Belçikalı futbolcu, şampiyonluklar yaşadığı üç sezonun ardından sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

EVANDER HAMLESİ

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, Dries Mertens'in boşluğunu MLS'ten doldurmayı planlıyor.

Haberde, sarı-kırmızılıların FC Cincinnati forması giyen Evander'i gündemine aldığı belirtildi.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Ayrıca 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Evander'in performansı sarı-kırmızılı yetkililerin ilgisini çektiği bilgisi verildi.

MERTENS'TEN ÖNCE GELEBİLİRDİ

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Galatasaray, 2022-2023 sezonunun başında Evander'i gündemine almış ancak Dries Mertens'i kadrosuna katmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Daha önce Danimarka'nın Midtjylland kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 9 gol atıp 6 asist yaptı.