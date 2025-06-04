×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın Evander aşkı depreşti! Mertens'in yerine...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Mertens
Galatasarayın Evander aşkı depreşti Mertensin yerine...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 18:55

Galatasaray'ın, Dries Mertens'in boşluğunu MLS'te forma giyen Evander ile doldurmayı hedeflediği iddia edildi.

Haberin Devamı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Dries Mertens'in hangi isimle doldurulacağı merak ediliyor.

Belçikalı futbolcu, şampiyonluklar yaşadığı üç sezonun ardından sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

EVANDER HAMLESİ

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, Dries Mertens'in boşluğunu MLS'ten doldurmayı planlıyor.

Haberde, sarı-kırmızılıların FC Cincinnati forması giyen Evander'i gündemine aldığı belirtildi.

Gözden KaçmasınEczacıbaşı Dynavit, Ebrar Karakurtu transfer ettiEczacıbaşı Dynavit, Ebrar Karakurt'u transfer etti!Haberi görüntüle

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Ayrıca 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Evander'in performansı sarı-kırmızılı yetkililerin ilgisini çektiği bilgisi verildi.

Galatasarayın Evander aşkı depreşti Mertensin yerine...

MERTENS'TEN ÖNCE GELEBİLİRDİ

Haberin Devamı

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun başında Evander'i gündemine almış ancak Dries Mertens'i kadrosuna katmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Daha önce Danimarka'nın Midtjylland kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 9 gol atıp 6 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Mertens

BAKMADAN GEÇME!