Galatasaray'ın eski yöneticisinden olay Okan Buruk iddiası: 'Sezon sonunda yolların ayrılacağını düşünüyorum!'

Haberin Devamı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşarak Fatih Terim'in ardından bunu başaran ilk teknik direktör olmaya hazırlanıyor.

OLAY İDDİA

52 yaşındaki teknik adam tarihe geçmek isterken Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Ahmet Özdoğan'dan olay bir iddia geldi.

"YOLLAR AYRILACAK"

Dursun Özbek’i destekleyen ve mevcut yönetime yakınlığıyla bilinen Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Okan Buruk’la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Radyospor'a konuşan Özdoğan, "Ben Okan Buruk’la sezon sonunda yolların ayrılacağını düşünüyorum. Gördüğüm, yönetimin Okan Buruk’la devam etmeyeceği yönünde." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"KENDİSİNDE YORGUNLUK VAR"

Okan Buruk'ta yorgunluk olduğunu belirten Ahmet Özdoğan şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Ben olsam ben de devam etmem. Kendisinde bir yorgunluk var. Bazı maçlara iyi hazırlanmıyor. Maç seçerek hazırlanıyor gibi geliyor bana... Bu da beni çok rahatsız ediyor. Yeni dönemin teknik direktörü yabancı olur. Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında Galatasaray’a gelmek istemeyenlerin sayısı çok azdır."

PERFORMANSI

Galatasaray'ın başında bugüne dek 197 maça çıkan Buruk 142 galibiyet, 27 beraberlik ve 28 mağlubiyet yaşayarak 2.30 puan ortalaması yakaladı.

Okan Buruk döneminde Galatasaray, 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşadı.