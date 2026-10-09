Galatasaray'ın eski yıldızına sürpriz! 10 milyon Dolar

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Galatasaray'ın 2023-2024 sezonun başında kadrosuna kattığı fakat istediği verimi alamadığı Wilfried Zaha sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.

Sözleşmesinin sona ermesiyle boşta kalan ve henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan 33 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

LİBYA'DAN DEV TEKLİF

Fransız basınında yer alan habere göre Libya ekiplerinden Al-Suwahili, Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Haberin detaylarında Libya ekibinin, 34 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 10 milyon dolarlık dev bir teklif yaptığı da belirtildi.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray kariyerinde 43 resmi maça çıkan Wilfried Zaha bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.