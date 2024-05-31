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Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'den Jose Mourinho açıklaması!

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#Sneijder#Mourinho#Fenerbahçe
Galatasarayın eski yıldızı Wesley Sneijderden Jose Mourinho açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 18:13

Galatasaray'ın eski oyuncularından Wesley Sneijder, Jose Mourinho hakkında konuştu.

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Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho hakkında açıklama yaptı.

Sneijder, Jose Mourinho ile konuştuğunu söyledi ve tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini doğruladı.

Di Marzio'ya açıklama yapan Sneijder, "Jose Mourinho'yla konuştum, bana Fenerbahçe'ye gideceğini doğruladı" dedi.

Sneijder sözlerini, "Galatasaray'da oynadığım için maçlarına pek gidemem ama İstanbul'da yemek yiyebiliriz" ifadeleriyle tamamladı.

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