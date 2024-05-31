Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'den Jose Mourinho açıklaması!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho hakkında açıklama yaptı.

Sneijder, Jose Mourinho ile konuştuğunu söyledi ve tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini doğruladı.

Di Marzio'ya açıklama yapan Sneijder, "Jose Mourinho'yla konuştum, bana Fenerbahçe'ye gideceğini doğruladı" dedi.

Sneijder sözlerini, "Galatasaray'da oynadığım için maçlarına pek gidemem ama İstanbul'da yemek yiyebiliriz" ifadeleriyle tamamladı.