Galatasaray'ın eski yıldızı Tobias Linderoth'tan Elias Jelert yorumu: '9 milyon euro çok ama...'

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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, kadrosunu geçtiğimiz günlerde Danimarka futbolunun yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Elias Jelert ile güçlendirdi. 21 yaşındaki bek oyuncusu için Kopenhag’a 9 milyon euro ödeyen sarı-kırmızılılar, savunma hattını daha da sağlama aldı. Galatasaray ve Kopenhag formalarıyla adından söz ettiren eski futbolcu Tobias Linderoth, Elias Jelert transferiyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

TOBİAS LİNDEROTH’UN “ELİAS JELERT” İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“ELİAS JELERT, ENERJİ DOLU VE ÇOK ÇALIŞAN BİR BEK OYUNCUSU”

İlk olarak Elias Jelert’in potansiyeline ve teknik özelliklerine değinen Tobias Linderoth, “Elias Jelert’i daha çok geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlarda izledim. Elias, enerji dolu bir futbolcu ve takım için çok çalışan bir bek oyuncusu. Sürekli takımının ataklarına katılmak için çaba gösteriyor. Bunu yaparken de iyi becerilere sahip. Elias’ı tarz ve mantalite açısından Avrupa’daki herhangi bir bek oyuncusuyla karşılaştırmak zor. Elias Jelert, aynı zamanda sol kanatta da oynuyor” ifadelerini kullandı.

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“GALATASARAY’DA ONUN ÜZERİNDE DAHA FAZLA BASKI OLACAKTIR”

Türk futbolundaki taraftar baskısıyla ilgili konuşan Linderoth, bunun Elias Jelert gibi genç futbolcular üzerindeki etkisinden bahsederek, “Kopenhag ve Galatasaray, iki harika kulüp. Taraftarlar muhteşem. Galatasaray’da çok tutkulu taraftarlar var. Galatasaray’da onun üzerindeki baskının çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Kopenhag'da her yıl Danimarka lig şampiyonluğunu kazanma baskısı vardı. Ancak Türkiye'de ve özellikle Galatasaray’da her maçı kazanma üzerine bir baskı var. Bu Elias Jelert için önemli bir sınav olacak. Hâlâ genç bir oyuncu ve bence alışması için biraz zamana ihtiyacı var. O zaman Galatasaray'da da gerçek seviyesindeki performansını gösterecektir” diye konuştu.

“9 MİLYON EURO ÇOK PARA AMA GALATASARAY...”

21 yaşındaki futbolcu için Danimarka ekibi Kopenhag’a 9 milyon euro ödeyen Galatasaray’ın transfer stratejisiyle ilgili konuşan İsveçli eski yıldız, “9 milyon euro çok para. Bence Galatasaray'ın Elias Jelert için bir planı var. Galatasaray, Elias’ı Avrupa'nın en üst seviyesinde kaliteli bir oyuncu haline getirecektir. Bunu yapabilirlerse onu daha da büyük bir transfer ücreti karşılığında satma şansına da sahip olacaklar. Bence Galatasaray, Elias'ta büyük bir potansiyel ve onun için iyi bir gelecek görüyor” dedi.

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“OKAN BURUK, ELİAS JELERT GİBİ GENÇ BİR OYUNCU İÇİN MÜKEMMEL BİR TEKNİK DİREKTÖR”

Danimarkalı yıldız adayı Elias Jelert’in genç futbolculara verdiği önemle dikkat çeken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile çalışmasına değinen Tobias Linderoth, son olarak şunları kaydetti: “Bana göre Okan Buruk, Galatasaray gibi büyük bir kulübe gelen Elias Jelert gibi genç bir oyuncu için mükemmel bir teknik direktör. Okan Buruk, çok iyi bir insan ve sakin bir teknik direktör. Ayrıca çok deneyimli bir teknik direktör. Okan Buruk da zamanında iyi bir oyuncuydu. Bu da Elias'ın içinde bulunduğu durumu anlamasına yardımcı olacaktır. Bu yüzden Elias'ın Galatasaray'a gelmesinin ve Okan Buruk’un onun teknik direktörü olmasının harika bir uyum olduğunu düşünüyorum. Umarım Galatasaray'ın geleceği parlak olur. Elias'a Galatasaray’da her şeyin en iyisini dilerim.”

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