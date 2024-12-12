Galatasaray'ın eski yıldızı Tobias Linderoth uyardı: Malmö can yakabilir

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Avrupa Ligi’nin 6.haftasında temsilcimiz Galatasaray İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Soğuk bir iklimde oynanacak maç öncesi Okan Buruk’un takımında yaşanan sakatlıklar moralleri bozmuş durumda. Son olarak Sivasspor maçında sakatlanan kilit isimler Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs’un yanı sıra Avrupa listesinde yer almayan Roland Sallai İsveç kafilesinde olmayacaklar.

Malmö, Avrupa Ligi’nde 3 puanla 30.sırada yer alırken temsilcimiz Galatasaray 11 puanla 4.sırada bulunuyor. Hem üst sıraları hem alt sıraları ilgilendiren bu önemli mücadele öncesi 2007-2010 yılları arasında Galatasaray forması giymiş İsveçli isim Tobias Linderoth bu karşılaşma öncesi Spor Arena’ya açıklamalarda bulundu ve skor tahminini paylaştı.

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“GALATASARAY FARKLI BİR SEVİYEDE”

Öncelikle bence her iki takım için de çok zor bir maç olacak. Bundan eminim. Malmö İsveç Ligi’nin açık ara en iyi ve en kaliteli takımı. Ekonomik olarak da yerel rakiplerine göre üstün durumda. Bu yüzden İsveç’in en iyi ve en kaliteli oyuncularını alabilecek durumdalar. Ancak kesinlikle Galatasaray ile karşılaştırabileceğimiz bir kadro kalitesine sahip değiller. Galatasaray farklı bir seviyede.

“GALATASARAY’IN KONSANTRE OLMASI VE REHAVETE GİRMEMESİ GEREKİYOR”

Galatasaray Avrupa Ligi’nde en iyi birkaç takımdan birisi olmayı başardı. Bunu bulundukları sıra da gösteriyor ki daha da ileriye gideceklerini düşünüyorum. Ama bu sadece bir maç. 90 dakika oynanacak bir maç. Bu yüzden Galatasaray’ın rehavete girmeyip çok aşırı konsantre olması gerekiyor. Öteki senaryoda Malmö Galatasaray’ın canını yakabilir bu potansiyelleri var.

“MALMÖ ŞU AN FİZİK OLARAK EN İYİ DURUMUNDA DEĞİL”

Galatasaray’ın avantajı şu; İsveç Ligi şu an devam etmiyor. Fiziksel olarak Malmö oyuncuları en iyi durumlarında değiller. Bu Avrupa’da devam eden İsveç takımları için çok kötü bir durum. Hazırlık maçları yaparak formlarını korumaya çalışıyorlar. Ancak Galatasaray çok sık maç yapıyor ve bu maçların hepsi çok üst düzeyde geçiyor. Fiziksel olarak çok iyi seviyede sarı-kırmızılılar.

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“GALATASARAY 2-0 MAÇI KAZANIR”

Maçın sonucu bana göre Malmö 0-2 Galatasaray olur. Galatasaray formda ve namağlup ilerliyor. Az önce bahsettiğim Malmö’nün dezavantajını da kendi lehlerine değerlendireceklerini öngörüyorum.