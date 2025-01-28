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Galatasaray'ın eski yıldızı Omar Elabdellaoui, futbolu bıraktı

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#Galatasaray#Omar Elabdellaoui#Bodo Glimt
Galatasarayın eski yıldızı Omar Elabdellaoui, futbolu bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 11:06

Son olarak Bodo/Glimt forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Omar Elabdellaoui, futbol kariyerine 33 yaşında son verdiğini duyurdu.

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33 yaşındaki Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 

Kararını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir açıklamayla duyuran deneyimli oyuncu, "Bana hayal edebileceğimden çok daha fazlasını veren bu güzel oyundan uzaklaşma zamanım geldi. Tüm kalbimle, bu inanılmaz yolculuğumun bir parçası olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Her şey için teşekkürler."

GALATASARAY'DA 20 MAÇA ÇIKMIŞTI

2020-2022 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan Norveçli savunmacı, yılbaşı kutlaması sırasında down sendromlu çocuğunu eğlendirmek için havai fişek kullanmak isterken yaşanan patlama sonucu yaralanmış ciddi oranda görme kaybı yaşamıştı.

Elabdellaoui, sarı-kırmızılı ekipte oynadığı dönemde 20 resmi maçta görev yapmış ve 1 asist üretmişti.

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OMAR ELABDELLAOUI’NİN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Omar Elabdellaoui futbolculuk kariyeri boyunca Strømsgodset, Feyenoord, Eintracht Braunschweig, Olympiakos, Hull City, Galatasaray ve Bodø/Glimt gibi takımların formalarını terletti ve kulüp düzeyinde çıktığı 275 maça 14 gol - 25 asist sığdırdı.

Elabdellaoui, 49 kez giydiği Norveç Milli Takımı formasıyla da 6 asist üretti.

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#Galatasaray#Omar Elabdellaoui#Bodo Glimt

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