Galatasaray'ın eski yıldızı Noa Lang, Napoli'de kriz çıkardı! Taraftarla tartıştı, ocakta yolcu

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Napoli’de Noa Lang ile taraftarlar arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Lazio karşılaşmasında yaşananlar, Hollandalı futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Napoli’nin Lazio karşısında oynadığı mücadelede takımın en etkili isimlerinden biri olan Lang, özellikle bire bir pozisyonlarda rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Hollandalı futbolcu, Pedraza’nın kendi kalesine attığı ve Napoli’ye beraberliği getiren golün de hazırlayıcısı oldu.

Ancak takım arkadaşları golün sevincini yaşarken Lang, bir kez daha 'Curva A' tribünlerine dönerek kulağını gösterdi. Taraftarlarla arasındaki gerilimi yeniden alevlendiren bu hareket, takımın birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde yeni bir krize yol açtı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahayı ilk terk eden isim olan 1999 doğumlu futbolcu, tribünlerden yükselen ağır hakaret içeren tezahüratlara maruz kaldı.

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OCAK AYINDA AYRILIK GÜNDEMDE

Yaşananların yalnızca anlık bir tepki veya münferit bir olay olmadığı belirtilirken, Lang ile taraftarlar arasındaki kopuşun takım içindeki dengeleri ve oyuncunun geleceğini etkileyebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle Hollandalı futbolcunun ocak ayında yeniden transfer piyasasına çıkması bekleniyor.

Yaz transfer döneminde Galatasaray’daki kiralık macerasının ardından Napoli’ye dönen Lang ile ilgilenen kulüpler de belli olmaya başladı.

Hollandalı futbolcuya ülkesi adına Ajax’ın yanı sıra eski takımı Galatasaray’ın da ilgi gösterdiği ifade ediliyor. İtalya’dan ise Atalanta ve Genoa’nın oyuncunun durumunu takip ettiği belirtiliyor.

NAPOLİ’NİN BEKLENTİSİ 15-20 MİLYON EURO

Napoli’nin ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ve Lang’ın transferi için 15 ila 20 milyon euro arasındaki bir bonservis bedeline razı olabileceği öne sürülüyor.

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İtalyan ekibi, Hollandalı futbolcuyu 2025 yazında 25 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında kadrosuna katmıştı.