Galatasaray'ın eski yıldızı Jean Michael Seri resmen Bordeaux'da!
Bordeaux, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı
Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri'nin yeni takımı belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüple de ismi transferde anılan Jean Michael Seri, Fransa'nın yolunu tuttu.
Bordeaux, Fildişili orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray'ın geçen sezon 1.5 milyon euro bedelle kiraladığı 29 yaşındaki Seri, bu sezon Fulham'da yalnızca 2 lig kupası maçına çıktı.
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