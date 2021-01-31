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GeriFutbol Galatasaray'ın eski yıldızı Jean Michael Seri resmen Bordeaux'da!
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 00:48 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın eski yıldızı Jean Michael Seri resmen Bordeaux'da!

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Galatasaray'ın eski yıldızı Jean Michael Seri resmen Bordeaux'da!
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Bordeaux, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri'nin yeni takımı belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüple de ismi transferde anılan Jean Michael Seri, Fransa'nın yolunu tuttu.

Bordeaux, Fildişili orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'ın geçen sezon 1.5 milyon euro bedelle kiraladığı 29 yaşındaki Seri, bu sezon Fulham'da yalnızca 2 lig kupası maçına çıktı.

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