Galatasaray'ın eski yıldızı Harry Kewell, 5. lig takımının teknik direktörü oldu

Galatasaray'ın Avustralyalı eski futbolcusu Harry Kewell, İngiltere'de 5. lige denk gelen Konferans Premier Ligi ekibi Barnet FC'nin yeni teknik direktörü oldu. Barnet FC'den yapılan açıklamada yeniden yapılanmaya gidilen takımda futbol direktörlüğü görevine Dean Brennan'ın, teknik direktörlük görevine ise Harry Kewell'ın getirildiği ifade edildi.

2008-2011 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Harry Kewell, son olarak Oldham City'nin teknik direktörlük görevini yapmıştı.

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