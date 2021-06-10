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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ın eski yıldızı Harry Kewell, 5. lig takımının teknik direktörü oldu
GeriFutbol Galatasaray'ın eski yıldızı Harry Kewell, 5. lig takımının teknik direktörü oldu
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Futbol
Haber Giriş: 10.06.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın eski yıldızı Harry Kewell, 5. lig takımının teknik direktörü oldu

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Galatasaray'ın eski yıldızı Harry Kewell, 5. lig takımının teknik direktörü oldu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Harry Kewell, İngiltere 5. ligine denk gelen Konferans Premier Ligi ekibi Barnet FC'nin yeni teknik direktörü oldu.

Galatasaray'ın Avustralyalı eski futbolcusu Harry Kewell, İngiltere'de 5. lige denk gelen Konferans Premier Ligi ekibi Barnet FC'nin yeni teknik direktörü oldu. Barnet FC'den yapılan açıklamada yeniden yapılanmaya gidilen takımda futbol direktörlüğü görevine Dean Brennan'ın, teknik direktörlük görevine ise Harry Kewell'ın getirildiği ifade edildi.

2008-2011 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Harry Kewell, son olarak Oldham City'nin teknik direktörlük görevini yapmıştı.

Galatasarayın eski yıldızı Harry Kewell, 5. lig takımının teknik direktörü oldu

Galatasarayın eski yıldızı Harry Kewell, 5. lig takımının teknik direktörü oldu

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