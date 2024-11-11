Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis futbola veda etti

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Ülkemizde Galatasaray formasını giyen 39 yaşındaki yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı aldı.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerine Saint Etienne'de başlayan Gomis ardından Troyes, Olimpik Lyon, Swansea City, Marsilya, Galatasaray, Al Hilal ve Kawasaki Frontale formalarını giydi.

İSTATİSTİKLERİ

Fransa Milli Takımı'nda da oynayan emektar golcü, 12 müsabakada şans bulurken 3 kez gol sevinci yaşadı.

Aktif futbol kariyerinde 785 maça çıkan Gomis, tüm bu müsabakalarda 359 gol attı ve 75 asist yaptı.

İki ayrı dönemde Galatasaray forması giyen Gomis, 86 kez sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdi ve 51 gol 9 asistlik performans sergiledi. Ayrıca bu dönemde 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.