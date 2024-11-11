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Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis futbola veda etti

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#GALATASARAY#Bafetimbi Gomis#Süper Lig
Galatasarayın eski yıldızı Bafetimbi Gomis futbola veda etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 09:25

Bir dönem ülkemizde Galatasaray formasını da terleten Bafetimbi Gomis, futbolu bıraktığını açıkladı.

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Ülkemizde Galatasaray formasını giyen 39 yaşındaki yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı aldı.

OYNADIĞI TAKIMLAR 

Kariyerine Saint Etienne'de başlayan Gomis ardından Troyes, Olimpik Lyon, Swansea City, Marsilya, Galatasaray, Al Hilal ve Kawasaki Frontale formalarını giydi.

İSTATİSTİKLERİ

Fransa Milli Takımı'nda da oynayan emektar golcü, 12 müsabakada şans bulurken 3 kez gol sevinci yaşadı.

Aktif futbol kariyerinde 785 maça çıkan Gomis, tüm bu müsabakalarda 359 gol attı ve 75 asist yaptı.

İki ayrı dönemde Galatasaray forması giyen Gomis, 86 kez sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdi ve 51 gol 9 asistlik performans sergiledi. Ayrıca bu dönemde 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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#GALATASARAY#Bafetimbi Gomis#Süper Lig

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