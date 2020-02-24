Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder'den Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından sarı kırmızılı takımın eski futbolcularından paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
Son olarak Wesley Sneijder, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Hollandalı eski futbolcu, çay fotoğrafı paylaşırken 'Ağlama' notunu düştü. Sneijder, Galatasaray'da oynadığı dönemde şampiyonluk kutlamasında mikrofonu eline almış ve 'Fener ağlama' demiş, gündem olmuştu.
İşte Sneijder'in Fenerbahçe göndermeli paylaşımı;
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