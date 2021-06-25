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GeriSpor Galatasaray'ın eski oyuncusu Nzonzi, Seda Parseker'le evlendi
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Spor Arena
Haber Giriş: 25.06.2021 - 19:43 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın eski oyuncusu Nzonzi, Seda Parseker'le evlendi

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Galatasaray'ın eski oyuncusu Nzonzi, Seda Parseker'le evlendi

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız futbolcu Steven Nzonzi, sosyetik güzel Seda Parseker'le dünya evine girdi.

2019-20 sezonunda Galatasaray'ın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kongo asıllı Fransız futbolcu Nzonzi, sosyetenin tanınmış isimlerinden Seda Parseker'le evlendi.

Seda Parseker ve Steven Nzonzi, Fransa'da düzenlenen nikah töreninde sessiz bir şekilde dünya evine girdi. Sadece aile ve yakın dostların olduğu nikahta, konuklara fotoğraf paylaşılmaması için rica bulunulduğu öğrenildi. 

Nzonzi, Parseker ile İstanbul'da da beraber görüntülenmişti.

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