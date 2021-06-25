Galatasaray'ın eski oyuncusu Nzonzi, Seda Parseker'le evlendi

2019-20 sezonunda Galatasaray'ın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kongo asıllı Fransız futbolcu Nzonzi, sosyetenin tanınmış isimlerinden Seda Parseker'le evlendi.

Seda Parseker ve Steven Nzonzi, Fransa'da düzenlenen nikah töreninde sessiz bir şekilde dünya evine girdi. Sadece aile ve yakın dostların olduğu nikahta, konuklara fotoğraf paylaşılmaması için rica bulunulduğu öğrenildi.

Nzonzi, Parseker ile İstanbul'da da beraber görüntülenmişti.