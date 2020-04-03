Galatasaray'ın eski oyuncusu Ann Wauters'in koronavirüs (corona virüs) testi pozitif çıktı

Avrupa'da kadın basketbolunun en önemli yıldızlarından biri olan 39 yaşındaki Ann Wauters, geçtiğimiz hafta uygulanan koronavirüs (corona virüs) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"OLDUKÇA ÜRKÜTÜCÜYDÜ"

Hastalık sürecinin kendisi için de zorlu geçtiğini belirten Wauters, "Güçlü bir vücuda sahip olduğumu düşünüyordum ama virüs beni gerçekten etkisi altına aldı. Hastalığı yaşamamış biri için oldukça ürkütücüydü. Bu nedenle gençlere veya güçlü olduğunu düşünen kişilere bir mesajım var ki bununla hepimiz karşı karşıyayız ve daha fazla yayılmayı önlemek adına corona virüs ile mücadelede birleşmeliyiz. Lütfen evde kalın, kurallara uyun ve birbirinize dikkat edin" dedi.

Ligimizde Galatasaray, Kayseri Basketbol ve Yakın Doğu formaları giyen ve Avrupa'da 5 kez yılın oyuncusu seçilen Wauters, kariyerinde mücadele ettiği WNBA'de de All-Star seçilme ve şampiyon olma başarılarını yaşamıştı.