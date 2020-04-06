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GeriFutbol Galatasaray'ın eski gözdesi Pato'dan transfer açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 18:28,Son Güncelleme:/

Galatasaray'ın eski gözdesi Pato'dan transfer açıklaması!

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Galatasaray'ın eski gözdesi Pato'dan transfer açıklaması!
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Galatasaray'ın bir dönem ciddi şekilde ilgilendiği Alexandre Pato, Avrupa'ya dönmek istediğini açıkladı.

Galatasaray'ın daha önce kadrosuna katmak istediği ve transferi için görüşmeleri bizzat Abdurrahim Albayrak'ın yürüttüğü Alexandre Pato'dan önemli açıklamalar geldi.

Sao Paulo'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız, "Avrupa'ya dönmek istiyorum. İyi bir yıl geçirdim. Libertadores'i kazanmayı ve geri dönmeyi umuyorum" dedi.

Pato sözlerini "Milan'a dönmek güzel olur. Şu anki durumları üzüntü verici." ifadeleriyle tamamladı.

Brezilyalı golcü, Milan'da 150 maçta forma giymiş ve 63 gol atmıştı.

Galatasarayın eski gözdesi Patodan transfer açıklaması

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