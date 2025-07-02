Galatasaray'ın eski golcüsü Podolski, yeni transfer Sane hakkında konuştu: Parasını evde bırakmaya alışsa iyi olur

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Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski, Almanya'nın BILD gazetesine verdiği röportajda Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane hakkında konuştu.

GALATASARAY'IN KRAL TRANSFERİ"

"Leroy Sane kesinlikle Galatasaray'ın kral transferi. Sadece oranın değil, tüm ligin yeni yıldızı. Leroy'un transferiyle, spor açısından hâlâ çok şey başarmak isteyen ve başarabilen oyuncuları daha gençken takıma katma konusunda iyi bir başlangıç yaptık.

Galatasaray artık sadece Süper Lig'i kazanmaktan daha fazlasını başarmak istiyor. Galatasaray'da işler gelişiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak kesinlikle ulaşılabilir hedef."

"Leroy Sane, İstanbul'da akşamları dışarı yemeğe çıktığında parasını evde, kasada bırakmaya alışsa iyi olur. Galatasaray yıldızı olarak gittiği her yerde krallar gibi karşılanıp davet edilecek, her şey ona ikram edilecek."

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"SANE'NİN KARARI BENİ ŞAŞIRTMADI"

"Türkiye ve Galatasaray biraz küçümseniyor. Oysa kesinlikle diğer büyük Avrupa kulüplerinden geri kalmayan bir takım. Ben de İstanbul'da oynadım, gerçekten muazzam bir şehir. Tüm dünyada taraftarı olan harika bir kulüp. Galatasaray, benim dönemimden bu yana kendini daha da geliştirdi. Stadı harika, ayrıca artık yeni bir antrenman tesisi var. Sane'nin bu kararı yanlış değil. Onun kararı beni şaşırtmadı."