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Galatasaray’ın eski golcüsü Gomis’ten Osimhen’e mesaj var!

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#Galatasaray#Osimhen#Sporanasayfa
Galatasaray’ın eski golcüsü Gomis’ten Osimhen’e mesaj var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 16:06

Galatasaray’da bir dönem attığı gollerle şampiyonluk da kazanan Bafetimbi Gomis, Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray’ın eski golcülerinden Avrupa’nın önemli futbol adamlarından Bafetimbi Gomis, Osimhen hakkında konuştu.

Galatasaray’ın eski golcüsü Gomis’ten Osimhen’e mesaj var


‘OSIMHEN, GALATASARAY’I GEREKTİĞİ GİBİ SAVUNUYOR’

Gomis yaptığı açıklamada, "Osimhen, Galatasaray'ın renklerini gerektiği gibi savunuyor, performansıyla örnek bir iş çıkarıyor ve onunla gurur duyuyorum. Umarım bizi şampiyonluğa götürür ve Galatasaray'ı, Afrika'yı ve tüm Nijerya'yı gururlandırır. Çok çalışkan ve başarıya aç bir oyuncu.” dedi.

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'OSIMHEN’DE VEREBİLECEĞİM BİR TAVSİYEM YOK, SEVİLDİĞİNİ BİLİYOR'

Gomis konuşmasının devamında, “Osimhen'e verebileceğim bir tavsiyem yok. Galatasaray'da sevildiğini zaten biliyor ve bizi gururlandırmaya, daha çok gol atmaya devam etmeli. Ona için en iyisini diliyorum." İfadesini kullandı.

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#Galatasaray#Osimhen#Sporanasayfa

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