Galatasaray’ın eski golcüsü Gomis’ten Osimhen’e mesaj var!

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Galatasaray’ın eski golcülerinden Avrupa’nın önemli futbol adamlarından Bafetimbi Gomis, Osimhen hakkında konuştu.





‘OSIMHEN, GALATASARAY’I GEREKTİĞİ GİBİ SAVUNUYOR’

Gomis yaptığı açıklamada, "Osimhen, Galatasaray'ın renklerini gerektiği gibi savunuyor, performansıyla örnek bir iş çıkarıyor ve onunla gurur duyuyorum. Umarım bizi şampiyonluğa götürür ve Galatasaray'ı, Afrika'yı ve tüm Nijerya'yı gururlandırır. Çok çalışkan ve başarıya aç bir oyuncu.” dedi.

'OSIMHEN’DE VEREBİLECEĞİM BİR TAVSİYEM YOK, SEVİLDİĞİNİ BİLİYOR'

Gomis konuşmasının devamında, “Osimhen'e verebileceğim bir tavsiyem yok. Galatasaray'da sevildiğini zaten biliyor ve bizi gururlandırmaya, daha çok gol atmaya devam etmeli. Ona için en iyisini diliyorum." İfadesini kullandı.