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GeriFutbol Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe paylaşımı!
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Haber Giriş: 10.06.2020 - 22:26,Son Güncelleme:

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe paylaşımı!

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Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe paylaşımı!
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Galatasaray'ın 2018-2019 sezonundaki şampiyonluğunda başrol oynayan Bafetimbi Gomis'in sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'de forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Fenebrahçe ile ilgili paylaşım yaptı.

Türk bir vatandaş ile karşılaşan tecrübeli golcü, yaşadığı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

Gomis'in paylaşımında "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşımın ardından yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

Galatasaray ile 42 resmi maça çıkan Bafetimbi Gomis, 32 gol kaydetmişti.

Galatasarayın eski golcüsü Bafetimbi Gomisten Fenerbahçe paylaşımı

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