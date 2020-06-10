Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe paylaşımı!

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'de forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Fenebrahçe ile ilgili paylaşım yaptı.

Türk bir vatandaş ile karşılaşan tecrübeli golcü, yaşadığı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

Gomis'in paylaşımında "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşımın ardından yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

Galatasaray ile 42 resmi maça çıkan Bafetimbi Gomis, 32 gol kaydetmişti.