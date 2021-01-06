Galatasaray'ın eski futbolcusu Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi! Yoğun bakımda...

Bir dönem Galatasaray'ın kalesini koruyan, şimdi ise Roma kulübünde Sportif Direktör görevini yapan Morgan De Sanctis, trafik kazası geçirdi.

De Sanctis, Roma'da hemen yoğun bakıma alınırken durumu ciddiyetini koruyor.

Aracıyla takla atan De Sanctis, karnındaki yaralanmadan dolayı acilen ameliyat edildi ve yoğun bakıma alındı.

İÇ KANAMA VE BEYİN TRAVMASI

Cristoforo Colombo Caddesi üzerinde seyahat ettiği belirtilen 43 yaşındaki De Sanctis'in kaza sonrasında acil olarak Villa Stuart Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı. İtalyan basınının haberine göre ilk kontrollerin ardından De Sanctis, Agostino Gemelli Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ise iç kanama ve beyin travması kontrolleri yapıldı.

TRAVMA SONRASI KANAMA BOŞALTILDI

De Sanctis'in ameliyat sırasında dalağı çıkarıldı ve travma sonrası kanama boşaltıldı. Bilinci yerinde olan İtalyan futbol adamının durumu kontrol altında ve önümüzdeki 24 saat içinde izlenecek.

KABURGA KEMİKLERİNDE KIRIKLAR

İtalyan eski kalecinin kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirtilirken gözetim için bir süre daha yoğun bakımda tutulacağı kaydedildi.

Roma Sportif Direktörü görevini yapan De Sanctis, Roma'nın Crotone ile deplasmanda oynayacağı maçta takımın yanında olmak istemiş ve arabasıyla maça gidiyordu. İlk gelen haberlere göre De Sanctis'in arabası tanınmaz hale geldi.

SEVILLA, GALATASARAY, NAPOLI, ROMA, MONACO...

De Sanctis, 2008-2009 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti. Sevilla'dan Galatasaray'a gelen İtalyan kaleci, bir yıl sonra Napoli'ye transfer olmuştu. Napoli'den sonra Roma ve Monaco'nun da kalelerini koruyan De Sanctis, ardından futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...