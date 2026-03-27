Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao, İspanya vatandaşı oldu

Sevilla kulübü, 2022 yazında Galatasaray'dan transfer edilen Marcao'nun İspanyol vatandaşlığı aldığını duyurdu.

İspanyol kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Brezilyalı defans oyuncusu, çifte vatandaşlık almak için gerekli tüm prosedürleri tamamladı.

Sevilla oyuncusu Marcao, gerekli tüm prosedürleri tamamladıktan sonra geçtiğimiz günlerde İspanyol vatandaşlığı aldı. Sevilla'nın stoperi artık hem Brezilya hem de İspanyol vatandaşlığına sahip.

Marcao, 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer oldu ve şu anda A takımın kaptanlarından biri."