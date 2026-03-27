Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao, İspanya vatandaşı oldu

#Galatasaray#Marcao#İspanya Vatandaşlığı
Galatasarayın eski futbolcusu Marcao, İspanya vatandaşı oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 14:41

Galatasaray'dan 2022 yazında ayrılan ve Sevilla'ya transfer olan Marcao, İspanyol vatandaşlığı aldı.

Sevilla kulübü, 2022 yazında Galatasaray'dan transfer edilen Marcao'nun İspanyol vatandaşlığı aldığını duyurdu.

İspanyol kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Brezilyalı defans oyuncusu, çifte vatandaşlık almak için gerekli tüm prosedürleri tamamladı.

Sevilla oyuncusu Marcao, gerekli tüm prosedürleri tamamladıktan sonra geçtiğimiz günlerde İspanyol vatandaşlığı aldı. Sevilla'nın stoperi artık hem Brezilya hem de İspanyol vatandaşlığına sahip.

Marcao, 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer oldu ve şu anda A takımın kaptanlarından biri."

Galatasarayın eski futbolcusu Marcao, İspanya vatandaşı oldu

 

#Galatasaray#Marcao#İspanya Vatandaşlığı

