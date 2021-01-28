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GeriFutbol Galatasaray'ın eski futbolcusu Lionel Carole, Gaziantep FK'ya transfer oldu
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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lionel Carole, Gaziantep FK'ya transfer oldu

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Lionel Carole, Gaziantep FK'ya transfer oldu
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Galatasaray'ın eski sol beki Lionel Carole, Gaziantep FK ile anlaştı.

Gaziantep FK bir dönem Galatasaray forması da giyen Lionel Carole ile anlaşmaya vardı. Bugün şehre gelecek olan oyuncunun transferi kısa bir süre içinde resmiyet kazanacak.

Sumudica'nın ayrılığı sonrası Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto'yu takımın başına getiren Gaziantep FK flaş transfer hamlelerine de imza atmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın eski sol beki Lionel Carole, Gaziantep FK ile anlaştı. Fransız futbolcu bugün şehre gidecek. Transfer kısa süre içinde açıklanacak.

29 yaşındaki sol bek son olarak Strasbourg forması giydi. Bu sezon Carole Ligue 1'de 15 kez takımıyla sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu 2015-2018 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

 

Galatasarayın eski futbolcusu Lionel Carole, Gaziantep FKya transfer oldu

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