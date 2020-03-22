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GeriFutbol Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayar, Fransa'dan ayrıldı! Sebep corona virüs...
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Futbol
Haber Giriş: 22.03.2020 - 13:51,Son Güncelleme:/

Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayar, Fransa'dan ayrıldı! Sebep corona virüs...

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayar, Fransa'dan ayrıldı! Sebep corona virüs...
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Fransa'da hızlı bir şekilde artan corona virüs nedeniyle Lyon takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer ülkeden ayrılmaya karar verdi.

Spor Arena Dış Haber | Fransa'da corona virüsten dolayı vaka ve ölüm sayıları son günlerde hızlı bir şekilde artmaya başlarken Lyon forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Jason Denayer'den flaş bir karar geldi.

Belçikalı savunma oyuncusu, corona virüs nedeniyle Fransa'da bulunmak istemediğini belirtti ve ülkesine döndü.

Lyon başkanı Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Denayer'in salgın nedeniyle oldukça korktuğunu ve bu yüzden Fransa'dan ayrıldığını açıkladı.

 

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