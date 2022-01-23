Galatasaray’ın eski başkanı Selahattin Beyazıt son yolculuğuna uğurlandı! Fatih Terim, Burak Elmas ve Ali Koç...

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Geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı.

Galatasaray Kulübü’nün 1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında başkanlığını yapmış olan Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı.

ALİ KOÇ DA KATILDI

Beyazıt için Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü’nün eski başkanları Faruk Süren ile Dursun Özbek, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Selahattin Beyazıt’ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmek üzere kaldırıldı.

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TERİM İLE ELMAS YAN YANA GELMEDİ

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, birlikte görev yaptıkları Necati Ateş ile birlikte cenazeye katıldı.

Tecrübeli teknik adamın Burak Elmas ile yan yana gelmediği gözlenirken, ön saflarda yer almaması dikkat çekti.

ELMAS: ÇOK ÖNEMLİ GALATASARAYLI BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hayatını kaybeden Selahattin Beyazıt’ın çok değerli bir Galatasaraylı olduğunu söylerken, "Camiamızda çok önemli olan ağabeyimizi kaybettik. Son dönemde çok önemli Galatasaraylı büyüklerimizi kaybettik. Büyük katkıları oldu yeri dolmayacak önemli Galatasaraylılardan biriydi. Emanetini taşımaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin" dedi.