Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Galatasaray'da 22 Haziran 2021-14 Haziran 2022 tarihleri arasında başkanlık yapan Burak Elmas, görev süresinde yaşananlar ve bugüne ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

SporON YouTube kanalına konuşan Burak Elmas, “Teknik direktör Fatih Terim’le yolları ayırma kararınızdan pişmanlık duyuyor musunuz?” sorusuna, “Pişman değilim. Çok zor bir karardı. Galatasaray taraftarı için Fatih Terim ne ifade ediyorsa benim için de aynı şeyi ifade ediyor. Fakat o başkanlık koltuğuna geliyorsanız, Galatasaray için ilerde doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapmak zorundasınız. O koltukta duygularınızla karar veremezsiniz” cevabını verdi.

Elmas, Terim sonrası Okan Buruk’un getirmemekle doğru yaptığını da savunarak, “İyi ki getirmemişiz. Eğer o 6 ayda gelseydi, onu da paramparça ederlerdi. Okan Buruk’un gelme zamanlaması hem Galatasaray hem kendi açısından daha uygun olmuş” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Fernando Muslera 40 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı! Haberi görüntüle

TAKIMI KORUMALIYIZ

Camia içinde Okan Buruk’u eleştirenlere sert çıkan Burak Elmas, “Sosyal medyada çok bilgili olmayan çoğunluğu, ters tarafa yönlendirmeye çalışan bazı üyeler var. Galatasaray’ın, hem oyuncuları, teknik direktörü, yönetimleri, bu olaylardan koruması lazım. Okan Buruk’a yapılanlar kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.